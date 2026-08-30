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सिपाही पत्नी की मौत पर फफक पड़ा कांस्टेबल पति; आरोप- घायल पत्नी को अफसरों ने नहीं दी छुट्टी, दर्द से कराह कर दम तोड़ा

सिपाही पत्नी की मौत पर फफक पड़ा कांस्टेबल पति. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: यूपी पुलिस की अपने ही विभाग के लिए असंवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है. महिला सिपाही की मौत पर उसके कांस्टेबल पति के सब्र का बांध टूट गया. पोस्टमार्टम हाउस पर पति ने हंगामा किया, रोता-बिलखता रहा. सीनियर अधिकारियों पर घायल पत्नी को छुट्टी न देने का आरोप लगाया. बस्ती में महिला कांस्टेबल केशरी वर्मा की मौत के बाद उनके कांस्टेबल पति नागेंद्र वर्मा फफककर रोते दिखे. नागेंद्र वर्मा ने पत्नी की मौत के पीछे इलाज में लापरवाही और छुट्टी न मिलने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस के मुताबिक, पत्नी केशरी वर्मा और नागेंद्र वर्मा दोनों पुलिस विभाग में सिपाही हैं. उनकी तैनाती लालगंज थाने में थी. ड्यूटी के दौरान दोनों एक-दूसरे का सहारा थे लेकिन अचानक हुई एक घटना ने नागेंद्र की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी है. 22 अगस्त 2026 को महिला सिपाही केशरी वर्मा छुट्टी के बाद अपने घर प्रतापगढ़ से ड्यूटी पर लौट रही थीं. अपने भाई के साथ स्टेशन जाते समय रास्ते में उनकी स्कूटी अचानक असंतुलित हो गई. हादसे में सिपाही केशरी वर्मा के सिर के पीछे गंभीर चोट लगी. आरोप- घायल पत्नी को अफसरों ने नहीं दी छुट्टी. (Video Credit: ETV Bharat) परिजनों के मुताबिक इलाज कराया गया, सिर में टांके भी लगे और सीटी स्कैन कराया गया, लेकिन जांच में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई. इसके बाद केशरी वापस लालगंज थाने पहुंच गईं. पति नागेंद्र भी उनकी देखभाल कर रहे थे और इलाज चल रहा था. बीती रात पहरा ड्यूटी पूरी करने के बाद जब नागेंद्र वापस लौटे तो पत्नी की हालत बेहद गंभीर मिली. आनन-फानन में केशरी को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. एक पल में पति के सामने पत्नी की जिंदगी खत्म हो गई. जिस हाथ में कुछ देर पहले तक पत्नी की मदद करने की उम्मीद थी, उसी हाथ से नागेंद्र को अब अपनी पत्नी के पोस्टमार्टम की कार्रवाई देखनी पड़ रही थी.