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बस्ती में दुखद घटना; हादसे में बेटे की मौत के बाद पिता को आया Heart Attack तोड़ा दम

बस्ती : सड़क हादसे में असमय काल के गाल में समाए जवान बेटे का शव देख बुजुर्ग पिता को सदमा लगा और वे मौत का शिकार हो गए. यह दुखद घटना लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर गांव की है. बेटे के शव को देखते ही पिता को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही पलों में उनकी भी सांसें थम गईं. एक ही दिन दो मौतों से परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसर गया. पिता-पुत्र की अर्थियां देखकर गांववासी भी फफक पड़े.





लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर गांव निवासी सुनील कुमार (38) गोरखपुर में रहकर मेहनत-मजदूरी करते थे. वहीं से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे. बीते दिनों गोरखपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद रविवार को सुनील का शव उनके पैतृक गांव बानपुर पहुंचाया था.





सुनील के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान सुनील के पिता बलराम (70) शव देखकर बदहवास हो गए. वह गहरे सदमे में चले गए और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. लोग उन्हें संभालते हुए डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया. एक ही दिन में परिवार के दो मुख्य स्तंभों के ढह जाने से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. चीख-पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया. शाम को पिता-पुत्र की अर्थियां एक साथ निकाली गईं और गांव के श्मशान घाट में अंतिम संस्कार कराया गया. इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.