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बस्ती हत्याकांड: ससुरालियों पर लगा ज़िंदा जलाने का आरोप,पुलिस की गिरफ्त में पति

बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ चौगड़वा गांव में हुई सनसनीखेज वारदात. 2018 में हुई थी शादी.

बस्ती में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत.
बस्ती में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 12:53 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 1:00 PM IST

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बस्ती : छावनी थाना क्षेत्र के रामगढ़ चौगड़वा गांव में बीते शनिवार को विवाहिता (30) की संदिग्ध परिस्थितियों में जल कर मौत हो गई. मामले में मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने विवाहिता के भाई की तहरीर पर पति, सास, जेठ और ननद समेत 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य आरोपी घर से भागे हुए हैं.



बताया गया कि वर्ष 2018 में छावनी थाना क्षेत्र के कोहल तिवारी निवासी भारत की बेटी सीमा (30) की शादी रामगढ़ चौगड़वा गांव निवासी राम सूरत प्रजापति के साथ हुई थी. शादी के बाद से सुसरालीजन दहेज के लिए सीमा को प्रताड़ित करते थे. इस बाबत कई बार मायके पक्ष ने सुलझ समझौता कराया, लेकिन बात नहीं बनी. बीते शनिवार को सीमा की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के भीतर जलने से मौत हो गई. पति व अन्य ससुरालीजन उसे लेकर स्थानीय अस्पताल गए. जहां से लखनऊ केजीएमयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. बीती रात सीमा की मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे. सीमा के भाई जनार्दन प्रजापति का आरोप है कि पति ने ससुरालवालों के साथ मिलकर उनकी बहन को जिंदा जला दिया है. इससे पहले भी ससुरालीजन दहेज के लिए सीमा को प्रताड़ित करते थे. कई बार सुलह समझौता कराया गया, लेकिन सुसरालीजनों ने जिद नहीं छोड़ी और अब जला कर हत्या कर दी है.



हरैया सर्किल की डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि विवाहिता के भाई की तहरीर के आधार पर पति राम सूरत प्रजापति समेत सास श्याम कली, जेठ परशुराम, देवर भगवान और तीन ननदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. राम सूरत को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य आरोपी घर से भागे हुए हैं. आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है. फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : April 6, 2026 at 1:00 PM IST

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