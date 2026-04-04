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बस्ती: डीएम-एसपी ने खेत में खुद की गेहूं की कटाई, किसान बादुल्लाह की मेहनत को सराहा

बस्ती: बस्ती की जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना और पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह का काफिला जब सल्टौआ विकास खंड के धूल भरे रास्तों से होता हुआ किसान बादुल्लाह के खेत पर रुका, तो यह केवल एक औपचारिक सरकारी निरीक्षण नहीं था. यह सीधे धरातल पर उतरकर कृषि और राजस्व की सच्चाई परखने की कोशिश थी. खेत के बीचों-बीच 10 मीटर का एक समबाहु त्रिभुज बनाकर फसल कटाई प्रयोग (CCE) की शुरुआत की गई. यह महज एक ज्यामितीय आकृति नहीं थी, बल्कि इसमें किसान की पूरे साल की मेहनत का वास्तविक सैंपल कैद था. अधिकारियों की सीधी मौजूदगी में गेहूं की कटाई और मड़ाई की प्रक्रिया संपन्न कराई गई.

43.5 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार: जब मड़ाई के बाद अनाज का वजन करने के लिए कांटा उठा, तो वहां मौजूद सभी राजस्व कर्मियों और ग्रामीणों की नजरें उस पर टिक गईं. गणना के बाद यह साधारण सा दिखने वाला आंकड़ा जब हेक्टेयर के पैमाने पर बदला गया, तो 43.5 कुंतल की शानदार पैदावार के रूप में उभरकर सामने आया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं गेहूं की सुनहरी बालियों को हाथ में लेकर उनकी गुणवत्ता और दानों की चमक को देखा. उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ किसान बादुल्लाह के कंधे पर हाथ रखकर उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली.

जमीनी हकीकत पर डीएम का जोर: जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना ने कहा कि प्रशासन की टीम यहां यह सुनिश्चित करने आई है कि कृषि आंकड़े केवल कागजों पर न बनें. किसान की पसीने से सींची गई एक-एक बाली की अपनी कीमत है और उसे उसका पूरा हक मिलना चाहिए. यदि प्राकृतिक कारणों से पैदावार कम होती है, तो किसान को फसल बीमा का सटीक लाभ मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है. वहीं यदि पैदावार अच्छी होती है, तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए उचित बाजार उपलब्ध कराया जाएगा. अक्सर सरकारी रसूख और साधारण किसान के बीच जो दूरी दिखती है, डीएम और एसपी के इस दौरे ने उस खाई को पूरी तरह पाट दिया.