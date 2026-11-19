बस्ती के दुबौलिया क्षेत्र में तपहा नदी के भीतर मिली दुर्घटनाग्रस्त कार, सवार लोगों का नहीं लगा सुराग
बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र में तपहा नदी के अंदर दुर्घटनाग्रस्त कार मिलने से हड़कंप मच गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:00 PM IST
बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुलपुर-संसारीपुर मार्ग पर गुरुवार सुबह तपहा नदी में एक दुर्घटनाग्रस्त कार मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. दुबौलिया थाने से महज एक किलोमीटर की दूरी पर नदी के अंदर कार पड़े होने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
देखते ही देखते घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और हर कोई नदी में पड़ी कार को देखने के लिए उत्सुक दिखा. नदी में कार मिलने के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह कार सड़क से उतरकर नदी के भीतर कैसे पहुंची.
कार सवारों का नहीं लगा कोई सुराग: यह हादसा किस समय और किन परिस्थितियों में पेश आया, इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आ सकी है. इसके अलावा कार में कुल कितने लोग सवार थे और इस दुर्घटना के बाद उनका क्या हुआ, इस संबंध में भी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है. इस रहस्यमयी घटना को लेकर पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं और लोग कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं. स्थानीय ग्रामीणों के मन में इस बात को लेकर भी गहरी चिंता घर कर गई है कि कहीं कार में सवार लोग हादसे के बाद नदी के पानी में तो नहीं डूब गए, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
नदी से कार निकालने के बाद खुलेगा राज: फिलहाल स्थानीय पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच-पड़ताल करने में जुटी हुई है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि नदी से कार को बाहर निकाले जाने और पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही हादसे की असली वजह, कार सवार लोगों की संख्या और उनकी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. थाने के बेहद करीब हुई इस घटना ने स्थानीय सुरक्षा और परिस्थितियों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. इस संबंध में दुबौलिया थाने के प्रभारी जीवन त्रिपाठी ने बताया कि कार को नदी से बाहर निकलवाने की प्रक्रिया चल रही है और कार में सवार लोगों की पूरी जानकारी जुटाकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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