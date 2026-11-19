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बस्ती के दुबौलिया क्षेत्र में तपहा नदी के भीतर मिली दुर्घटनाग्रस्त कार, सवार लोगों का नहीं लगा सुराग

कार में सवार लोगों के डूबने की आशंका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुलपुर-संसारीपुर मार्ग पर गुरुवार सुबह तपहा नदी में एक दुर्घटनाग्रस्त कार मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. दुबौलिया थाने से महज एक किलोमीटर की दूरी पर नदी के अंदर कार पड़े होने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

देखते ही देखते घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और हर कोई नदी में पड़ी कार को देखने के लिए उत्सुक दिखा. नदी में कार मिलने के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह कार सड़क से उतरकर नदी के भीतर कैसे पहुंची.