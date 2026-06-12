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बस्ती: स्टेशन रोड पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 महिलाओं सहित 16 गिरफ्तार

बस्ती पुलिस ने 5 महिलाओं और 11 पुरुषों को हिरासत में लिया है. थानाध्यक्ष शशांक शेखर राय मामले की जांच कर रहे हैं.

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पुलिस चौकी से चंद कदम दूर चल रहा था देहव्यापार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:46 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 11:00 PM IST

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बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला मुख्यालय के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. मुखबिर की पुख्ता और सटीक सूचना पर सक्रिय हुई पुरानी बस्ती पुलिस ने शुक्रवार को स्टेशन रोड स्थित एक परिसर पर अचानक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया. इस बड़ी छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक स्थिति में 5 महिलाओं और 11 युवकों को रंगेहाथ हिरासत में लिया है. स्थानीय पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर चल रहे इस अनैतिक और अवैध कारोबार के खुलासे से पूरे वीआईपी इलाके में हड़कंप मच गया है.

पुलिस चौकी के पास तीसरी मंजिल पर चल रहा था धंधा: यह पूरा अनैतिक धंधा पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा पुलिस चौकी से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित स्टेशन रोड की एक इमारत के तीसरे फ्लोर पर संचालित हो रहा था. यहां 'स्पा सेंटर' का फर्जी बोर्ड लगाकर लंबे समय से संदिग्ध अनैतिक गतिविधियां धड़ल्ले से चलाई जा रही थीं. इस संबंध में स्थानीय स्तर पर मिल रही लगातार शिकायतों और मुखबिर से मिली सटीक सूचना के बाद पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष ने एक विशेष टीम का गठन किया. पुलिस की इस विशेष टीम ने पूरी रणनीतिक तैयारी के साथ उक्त स्पा सेंटर पर अचानक दबिश दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया.

छापेमारी के दौरान मची भगदड़, 16 लोग हिरासत में: पुलिस टीम के परिसर में दाखिल होते ही वहां मौजूद युवक-युवतियों में अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए भगदड़ मच गई. स्पा सेंटर के विभिन्न बंद कमरों की सघन तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं और 11 पुरुषों को आपत्तिजनक अवस्था में पाया, जिसके बाद सभी 16 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस टीम सभी पकड़े गए आरोपियों को सरकारी वाहन से अपनी अभिरक्षा में लेकर तुरंत पुरानी बस्ती थाने पहुंची, जहां उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. हालांकि, इस हाईप्रोफाइल छापेमारी के बाद स्थानीय पुलिस की सतर्कता और कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की मुस्तैदी पर उठाए सवाल: स्थानीय नागरिकों का आक्रोश है कि दक्षिण दरवाजा पुलिस चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर मुख्य मार्ग (स्टेशन रोड) पर तीसरी मंजिल पर इतना बड़ा अनैतिक धंधा फल-फूल रहा था, लेकिन स्थानीय चौकी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. पुलिस अब इस बैकवर्ड लिंकेज की भी जांच कर रही है कि इस पूरे रैकेट का मुख्य संचालक कौन है और इसे किसका आंतरिक संरक्षण प्राप्त था. पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष शशांक शेखर राय ने इस गंभीर मामले को लेकर बताया कि पकड़े गए सभी 16 आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम (PITA) की संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है.

थानाध्यक्ष शशांक शेखर राय ने दी चेतावनी: थानाध्यक्ष ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक कृत्यों और देहव्यापार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में संचालित अन्य सभी स्पा सेंटरों के दस्तावेजों और उनकी दैनिक गतिविधियों की भी गहन जांच की जाएगी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे इस अंतर-प्रांतीय रैकेट में शामिल कुछ युवतियां बाहरी जिलों या अन्य क्षेत्रों से मोटी रकम पर बुलाई गई थीं. पुलिस अब पकड़े गए सभी आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और स्पा सेंटर के मुख्य रजिस्टर को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है, ताकि इस रैकेट के मुख्य सरगना और इसमें शामिल अन्य सफेदपोशों के चेहरों को बेनकाब किया जा सके.
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Last Updated : June 12, 2026 at 11:00 PM IST

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