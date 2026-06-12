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बस्ती: स्टेशन रोड पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 महिलाओं सहित 16 गिरफ्तार

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला मुख्यालय के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड पर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. मुखबिर की पुख्ता और सटीक सूचना पर सक्रिय हुई पुरानी बस्ती पुलिस ने शुक्रवार को स्टेशन रोड स्थित एक परिसर पर अचानक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया. इस बड़ी छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक स्थिति में 5 महिलाओं और 11 युवकों को रंगेहाथ हिरासत में लिया है. स्थानीय पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर चल रहे इस अनैतिक और अवैध कारोबार के खुलासे से पूरे वीआईपी इलाके में हड़कंप मच गया है.

पुलिस चौकी के पास तीसरी मंजिल पर चल रहा था धंधा: यह पूरा अनैतिक धंधा पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा पुलिस चौकी से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित स्टेशन रोड की एक इमारत के तीसरे फ्लोर पर संचालित हो रहा था. यहां 'स्पा सेंटर' का फर्जी बोर्ड लगाकर लंबे समय से संदिग्ध अनैतिक गतिविधियां धड़ल्ले से चलाई जा रही थीं. इस संबंध में स्थानीय स्तर पर मिल रही लगातार शिकायतों और मुखबिर से मिली सटीक सूचना के बाद पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष ने एक विशेष टीम का गठन किया. पुलिस की इस विशेष टीम ने पूरी रणनीतिक तैयारी के साथ उक्त स्पा सेंटर पर अचानक दबिश दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया.

छापेमारी के दौरान मची भगदड़, 16 लोग हिरासत में: पुलिस टीम के परिसर में दाखिल होते ही वहां मौजूद युवक-युवतियों में अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए भगदड़ मच गई. स्पा सेंटर के विभिन्न बंद कमरों की सघन तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं और 11 पुरुषों को आपत्तिजनक अवस्था में पाया, जिसके बाद सभी 16 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस टीम सभी पकड़े गए आरोपियों को सरकारी वाहन से अपनी अभिरक्षा में लेकर तुरंत पुरानी बस्ती थाने पहुंची, जहां उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. हालांकि, इस हाईप्रोफाइल छापेमारी के बाद स्थानीय पुलिस की सतर्कता और कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.