ETV Bharat / state

बस्ती मंडल के थानों पर लेखपालों के नाम-नंबर; जानें क्या है जमीनी हकीकत, क्या कह रही जनता

कमिश्नर वैभव श्रीवास्तव की अनूठी पहल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: मंडल में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है. मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव की पहल पर अब मंडल के सभी थानों की दीवारों पर संबंधित हल्का लेखपालों के नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखे जाएंगे. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को जमीन से जुड़े विवादों के लिए भटकना न पड़े. थाना समाधान दिवस पर ही समस्याओं का ठोस समाधान निकल सके. यदि किसी लेखपाल के कार्यक्षेत्र में दो या उससे अधिक थाने आते हैं, तो वहां भी यह स्पष्ट रहेगा कि वह किस शनिवार को किस थाने पर उपलब्ध रहेंगे. इसके अलावा ग्राम विकास और पंचायत अधिकारी भी थाना समाधान दिवस में मौजूद रहेंगे. इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए पारदर्शी ढांचा तैयार किया गया है. समाधान रजिस्टर का नियमित अवलोकन किया जाएगा. एसडीएम और डीएम स्तर के साथ-साथ मंडलायुक्त और डीआईजी स्तर पर भी इसकी लगातार समीक्षा होगी. जहां अधिक विवाद या जटिल समस्याएं होंगी, वहां कमिश्नर और डीआईजी खुद जाकर चौपाल लगाएंगे. शिकायतों के निस्तारण की पूरी डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी. यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही या शिथिलता बरतता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी. बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) क्या कहते हैं मंडलायुक्त: कमिश्नर बस्ती मंडल वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा और आकांक्षा है कि भूमि संबंधी विवादों का त्वरित निस्तारण हो. इसके लिए आयोजित होने वाले थाना और समाधान दिवस में नई पहल जोड़ी गई है. इसमें सभी संबंधित हल्का लेखपाल को यह निर्देशित किया है कि मंडल के सभी थाने की एक दीवार पर हल्का लेखपाल का नाम व मोबाइल नंबर अंकित रहेगा. उनकी उपस्थिति भी वहां सुनिश्चित की जाएगी. जिस लेखपाल के हल्का क्षेत्र में दो या अधिक थाने आते हैं, तो उनका स्पष्ट उल्लेख होगा कि वह किस शनिवार को किस थाने में उपस्थित होंगे. मंडल आयुक्त ने कहा कि वह खुद हर समाधान दिवस का स्थलीय भ्रमण करेंगे और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की मॉनिटरिंग करेंगे. साथ ही इस अभियान में एसडीएम और डीएम स्तर पर इसको देखा जाएगा. यह भी देखा जाएगा कि जो समस्याएं हैं, उनका निस्तारण अच्छे से हुआ है या नहीं. जहां पर अधिक समस्याएं हैं, वहां पर वह खुद और डीआईजी द्वारा पर चौपाल करेंगे. दावे और हकीकत: मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव और जिला प्रशासन के दावों की समाधान दिवस पर पड़ताल की गई तो हकीकत बिल्कुल अलग दिखी. उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और तहसील के दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते फरियादियों की पीढ़ियां बीत जा रही हैं, लेकिन न तो फर्जी नाम चढ़ाने का फर्जीवाड़ा खत्म हो पा रहा है और न ही खतौनी में मामूली सुधार हो पा रहा है.