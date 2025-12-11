कोडीन सिरप की तस्करी की मामला, अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई
सरकारी वकील उत्कर्ष श्रीवास्तव ने बताया, गुरुवार को बलरामपुर निवासी अहमर खान और रमजान शेख को अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई.
बस्ती: रेलवे प्लेटफार्म पर प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई है.
अहमर खान उर्फ तारा और रमजान शेख को सजा: अदालत ने बलरामपुर जिले के रहने वाले अहमर खान उर्फ तारा और रमजान शेख को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुननाने के साथ ही दोनों 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अगर दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करेंगे, तो उन्हें अतिरिक्त एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा.
29 मार्च को जीआरपी ने किया था गिरफ्तार: यह मामला 29 मार्च 2025 का है. जब रेलवे प्लेटफार्म पर जीआरपी (GRP) ने चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के समय, अहमर खान के पास से प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की 300 शीशियां और रमजान शेख के पास 215 शीशियां बरामद हुई थीं. जीआरपी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
9 महीने में अदालत ने सुनाया फैसला: सरकारी वकील उत्कर्ष श्रीवास्तव ने कोर्ट के सामने मजबूत दलीलें दीं और साक्ष्य पेश किए. उन्होंने कोर्ट में बताया कि किस तरह से ये आरोपी प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त थे, जो समाज और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा है. सरकारी अधिवक्ता की दलीलों से सहमत होते हुए, न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते सजा सुनाई.
10 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड: इस फैसले को प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की दिशा में कड़ा संदेश माना जा रहा है. एडवोकेट उत्कर्ष श्रीवास्तव ने बताया कि तस्करी करते दोनों आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए. कोडीन सिरप का उनके पास कोई कागज नहीं था. इसके बाद कानूनी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने काफी कम समय में अपना फैसला सुना दिया.
