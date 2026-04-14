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बस्ती के CHC कुदरहा में डिलीवरी के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग, स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप

मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के बाद निकाला गया शिशु का सिर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: बस्ती जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा बनहरा में प्रसव के दौरान कथित तौर पर महिला स्टाफ की लापरवाही से एक नवजात शिशु का सिर धड़ से अलग हो गया. मामले को दबाने के लिए आनन-फानन में प्रसूता को निजी अस्पताल भेजा गया. वहां से उसे महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज बस्ती रेफर किया गया. वहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गर्भ में फंसा शिशु का सिर बाहर निकाला. पीड़ित महिला प्रेमा देवी कलवारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव की रहने वाली है. एंबुलेंस में जबरन प्रसव का आरोप: पीड़ित महिला के परिजनों के अनुसार, सात माह की गर्भवती प्रेमा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर सरकारी एम्बुलेंस की मदद ली गई. महिला एंबुलेंस में सवार हुई और जैसे ही वह अस्पताल पहुंचने वाली थी कि अचानक उसे तेज दर्द हुआ. एंबुलेंस में मौजूद आशा बहू ने जबरन प्रसव कराने का प्रयास किया. इसी दौरान बच्चे का सिर महिला के पेट में ही रह गया और धड़ बाहर आ गया. जानकारी देते परिजन. (Video Credit: ETV Bharat) विशेषज्ञ डॉक्टर का नहीं किया इंतजार: इसके चलते महिला की जान पर बन आयी. महिला के पति नीरज कुमार ने बताया कि वे अपनी पत्नी को इलाज के लिए CHC कुदरहा लेकर पहुंचे थे. वहां तैनात महिला स्टाफ ने विशेषज्ञ डॉक्टर की प्रतीक्षा करने के बजाय एंबुलेंस में ही महिला को दर्द का इंजेक्शन दे दिया. इसके बाद वे जबरन नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास करने लगीं, जिससे स्थिति बिगड़ गई.