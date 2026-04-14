बस्ती के CHC कुदरहा में डिलीवरी के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग, स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप
बस्ती के CHC कुदरहा में प्रसव के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग हो गया. परिजनों ने जबरन डिलीवरी कराने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 3:30 PM IST
बस्ती: बस्ती जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा बनहरा में प्रसव के दौरान कथित तौर पर महिला स्टाफ की लापरवाही से एक नवजात शिशु का सिर धड़ से अलग हो गया. मामले को दबाने के लिए आनन-फानन में प्रसूता को निजी अस्पताल भेजा गया. वहां से उसे महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज बस्ती रेफर किया गया. वहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गर्भ में फंसा शिशु का सिर बाहर निकाला. पीड़ित महिला प्रेमा देवी कलवारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव की रहने वाली है.
एंबुलेंस में जबरन प्रसव का आरोप: पीड़ित महिला के परिजनों के अनुसार, सात माह की गर्भवती प्रेमा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर सरकारी एम्बुलेंस की मदद ली गई. महिला एंबुलेंस में सवार हुई और जैसे ही वह अस्पताल पहुंचने वाली थी कि अचानक उसे तेज दर्द हुआ. एंबुलेंस में मौजूद आशा बहू ने जबरन प्रसव कराने का प्रयास किया. इसी दौरान बच्चे का सिर महिला के पेट में ही रह गया और धड़ बाहर आ गया.
विशेषज्ञ डॉक्टर का नहीं किया इंतजार: इसके चलते महिला की जान पर बन आयी. महिला के पति नीरज कुमार ने बताया कि वे अपनी पत्नी को इलाज के लिए CHC कुदरहा लेकर पहुंचे थे. वहां तैनात महिला स्टाफ ने विशेषज्ञ डॉक्टर की प्रतीक्षा करने के बजाय एंबुलेंस में ही महिला को दर्द का इंजेक्शन दे दिया. इसके बाद वे जबरन नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रयास करने लगीं, जिससे स्थिति बिगड़ गई.
मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया: महिला प्रेमा की सास शकुंतला ने बताया कि नवजात का धड़ तो बाहर आ गया, लेकिन सिर शरीर से अलग होकर गर्भ में ही रह गया. जब स्टाफ ने देखा कि बच्चे का सिर अलग हो गया है, तो उनके हाथ-पांव फूल गए. अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने प्रसूता की हालत गंभीर बताते हुए उसे तत्काल एक निजी अस्पताल भेज दिया. निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी जोखिम को देखते हुए महिला को जिला मेडिकल कॉलेज कैली के लिए रेफर कर दिया.
ऑपरेशन से बचाई महिला की जान: कैली अस्पताल में जब असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कल्पना मिश्रा और उनकी टीम ने महिला की जांच की, तो वे भी स्थिति देखकर हैरान रह गए. डॉ. मिश्रा ने बताया कि महिला अत्यंत गंभीर स्थिति में आई थी और अल्ट्रासाउंड में सिर अंदर फंसे होने की पुष्टि हुई. तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया गया और शिशु का सिर बाहर निकालकर महिला की जान बचाई गई. वर्तमान में महिला की स्थिति ठीक है और उसका विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है.
पुलिस कर रही मामले की जांच: असिस्टेंट प्रोफेसर कल्पना मिश्रा ने बताया कि महिला मरीज के आने पर नवजात का धड़ बाहर था और सिर अंदर रह गया था. इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है. डीएसपी कलवारी सर्किल संजय सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत पीड़ित महिला के ससुर दुर्गाप्रसाद ने दो दिन पूर्व कलवारी थाने में की है. कलवारी थाना प्रभारी मामले की जांच कर रहे हैं. जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें- राप्ती ग्रीन काॅरिडोर; किनारों पर हरियाली, नदी में बोटिंग का लुत्फ, प्रवेश द्वार पर लहराएगा 131 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज