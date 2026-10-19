बस्ती में ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान; सपा सरकार बनी तो जेलों से बाहर आएंगे माफिया!
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की मां के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 2:50 PM IST
बस्ती : बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की मां के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है. मीडिया से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर माफिया जेलों से बाहर आएंगे. वहीं इंडिया गठबंधन विदेशों ताकतों के इशारे पर देश का माहौल खराब कर रहा है.
डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वयं दिग्भ्रमित हैं. उनको पता ही नहीं है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है. उत्तर प्रदेश के लोग आज भी समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, अराजकता को नहीं भूले हैं. समाजवादी पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' दिया था. समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए.
बृजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के एक-एक गुंडे को जेल भेज चुकी है. एक-एक माफिया को समाप्त कर चुकी है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है. आज उत्तर प्रदेश विकास के मामले में नंबर एक पर है. उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बिल्कुल बदल चुका है, समाजवादी पार्टी को अब लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे. उत्तर प्रदेश की जनता माफिया को अब पनपने नहीं देगी.
डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई सीटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, पूरी समाजवादी पार्टी में भगदड़ मचेगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार आएगी.
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