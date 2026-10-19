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बस्ती में ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान; सपा सरकार बनी तो जेलों से बाहर आएंगे माफिया!

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ( Photo Credit : ETV Bharat )

बस्ती : बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की मां के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है. मीडिया से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर माफिया जेलों से बाहर आएंगे. वहीं इंडिया गठबंधन विदेशों ताकतों के इशारे पर देश का माहौल खराब कर रहा है.

मीडिया से मुखातिब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. (Video Credit : ETV Bharat) डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वयं दिग्भ्रमित हैं. उनको पता ही नहीं है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है. उत्तर प्रदेश के लोग आज भी समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, अराजकता को नहीं भूले हैं. समाजवादी पार्टी ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' दिया था. समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए.