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बस्ती: 10 किलो गांजे के साथ भाजपा का नामित सभासद गिरफ्तार, कांवड़ यात्रा में नशा खपाने का था प्लान

संगठित नशा तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

बस्ती: 10 किलो गांजे के साथ भाजपा का नामित सभासद गिरफ्तार
बस्ती: 10 किलो गांजे के साथ भाजपा का नामित सभासद गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 8:39 AM IST

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बस्ती: जिले में सावन मास और कांवड़ यात्रा के बीच हर्रैया पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर हर्रैया स्थित महाकाल टी स्टॉल पर छापेमारी कर उसके संचालक और भाजपा के नामित सभासद शनि को 10 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.


पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कांवड़ यात्रा और सावन मेले के दौरान क्षेत्र में गांजे की बड़ी खेप खपाने की फिराक में था. आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके बावजूद उसे नामित सभासद बनाया गया था.

किशनपाल परिजन (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार, यह एक संगठित नशा तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा है. आरोपी बाहरी राज्यों और जिलों से सस्ते दामों में गांजा मंगवाकर स्थानीय स्तर पर 5 से 6 गुना ऊंचे दामों पर बेचता था. इतना ही नहीं, यहां से आसपास के अन्य जिलों में भी अवैध नशे की सप्लाई भेजी जाती थी.



पुलिस पूछताछ में अंतरप्रांतीय/अंतरजिला नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. आरोपी सस्ते दामों पर गांजा मंगवाकर उसे स्थानीय स्तर और आसपास के जिलों में 5 से 6 गुना अधिक कीमतों पर सप्लाई करता था.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से हुई पूछताछ में सिंडिकेट के कई अन्य महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से रसूखदार लोगों के नाम सामने आए हैं. पुलिस पूरी चेन को तोड़ने में जुट गई है और जल्द ही कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर इस धंधे से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि सावन माह को देखते हुए पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपी शनि से हुई पूछताछ में जिले के कई अन्य आर्थिक रूप से मजबूत और रसूखदार लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस सिंडिकेट को बैकएंड से सपोर्ट कर रहे थे. पुलिस की टीम जल्द ही कई अन्य संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर इस नेटवर्क से जुड़े बाकी अभियुक्तों को सलाखों के पीछे भेजेगी.

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