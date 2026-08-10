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बस्ती: 10 किलो गांजे के साथ भाजपा का नामित सभासद गिरफ्तार, कांवड़ यात्रा में नशा खपाने का था प्लान

बस्ती: 10 किलो गांजे के साथ भाजपा का नामित सभासद गिरफ्तार ( Photo credit;ETV Bharat )