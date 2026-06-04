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बस्ती: ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, किस्मत से बची जान, लोग कह रहे जाको राखे साइयां मार सके ना कोय

बस्ती में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौत के मुंह के बचा युवक. ( ETV Bharat )

बस्ती: रुधौली थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया, जब एचपी गैस सिलेंडर लेने जा रहा एक बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए लोगों की सांसें थम सी गईं. राहत की बात यह रही कि युवक को मामूली चोटें आईं और प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया. बस्ती में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौत के मुंह के बचा युवक. (ETV Bharat) रुधौली थाना क्षेत्र के कुड़िया गांव निवासी शाहरुख खान सुबह एचपी गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने जा रहे थे. इसी दौरान बस्ती की ओर से बभनान की तरफ जा रहे एक ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहे बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना से बचने के प्रयास में बाइक फिसल कर सड़क पर लगभग पांच मीटर तक घिसटती चली गई, जबकि शाहरुख खान ट्रेलर के पहिए के बेहद करीब जाकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों की चीख-पुकार के बीच कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो बड़ा हादसा हो गया हो, लेकिन सौभाग्य से युवक ट्रेलर के पहिए के नीचे आने से बच गया.