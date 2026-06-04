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बस्ती: ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, किस्मत से बची जान, लोग कह रहे जाको राखे साइयां मार सके ना कोय

राहत की बात यह रही कि युवक को मामूली चोटें आईं और प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया.

BIKE RIDER HIT BY TRUCK SURVIVES
बस्ती में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौत के मुंह के बचा युवक. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
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बस्ती: रुधौली थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया, जब एचपी गैस सिलेंडर लेने जा रहा एक बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए लोगों की सांसें थम सी गईं.

राहत की बात यह रही कि युवक को मामूली चोटें आईं और प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया.

बस्ती में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौत के मुंह के बचा युवक. (ETV Bharat)

रुधौली थाना क्षेत्र के कुड़िया गांव निवासी शाहरुख खान सुबह एचपी गैस एजेंसी पर सिलेंडर लेने जा रहे थे.

इसी दौरान बस्ती की ओर से बभनान की तरफ जा रहे एक ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहे बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना से बचने के प्रयास में बाइक फिसल कर सड़क पर लगभग पांच मीटर तक घिसटती चली गई, जबकि शाहरुख खान ट्रेलर के पहिए के बेहद करीब जाकर गिर पड़ा.

मौके पर मौजूद लोगों की चीख-पुकार के बीच कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो बड़ा हादसा हो गया हो, लेकिन सौभाग्य से युवक ट्रेलर के पहिए के नीचे आने से बच गया.

घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने दौड़कर युवक को संभाला और स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली पहुंचाया गया.

चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. जांच में गंभीर चोट न पाए जाने पर उसे उपचार के बाद घर भेज दिया गया.

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने वाले लोग युवक के बचने को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं.

वायरल फुटेज में हादसे की भयावहता साफ दिखाई दे रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. सड़क पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है. युवक के सुरक्षित बच जाने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त किया.

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ सेकंड की चूक एक बड़े हादसे में बदल सकती थी, लेकिन किस्मत और लोगों की तत्परता से एक अनहोनी टल गई.

सड़क पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है. युवक के सुरक्षित बच जाने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त किया.

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ सेकंड की चूक एक बड़े हादसे में बदल सकती थी, लेकिन किस्मत और लोगों की तत्परता से एक अनहोनी टल गई.

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