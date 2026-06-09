Action Against Smugglers; कानपुर में पकड़ा गया 10 करोड़ का गांजा, बस्ती में ट्रेन से शराब का जखीरा बरामद, संभल में 1.60 करोड़ रुपये की ड्रग पकड़ी
संभल में उत्तर प्रदेश एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF), कानपुर में पुलिस व क्राइम ब्रांच और बस्ती में आरपीएफ को मिली सफलता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : June 9, 2026 at 12:36 PM IST
बस्ती/संभल/कानपुर : आरपीएफ टीम ने बस्ती रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान गाड़ी संख्या 12522 (राप्ती सागर एक्सप्रेस) के जनरल कोच से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है. वहीं संभल में उत्तर प्रदेश एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने 1.60 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है.
आरपीएफ प्रभारी राशिद मिर्जा बेग के अनुसार मुखबिर की सूचना के आधार पर गाड़ी संख्या 12522 के बस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद संदिग्ध डिब्बों की सघन तलाशी कराई गई. ट्रेन के जनरल कोच संख्या D-4 में शौचालयों की गैलरी में रखी प्लास्टिक की बोरी खुलवाने पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब के पाउच भरे मिले. कोच में मौजूद यात्रियों में से किसी ने बोरे पर दावा नहीं किया. इसके बाद सारा माल जब्त कर लिया गया है.
संभल में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई; 1.60 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संभल से चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 628.85 किलोग्राम प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थ एसेटिक एनहाइड्राइड प्रीकसर बरामद किया गया है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा एक हाॅफ-बॉडी कंटेनर ट्रक, चार मोबाइल फोन और 2,580 रुपये भी बरामद हुए हैं.
थाना प्रभारी कैलादेवी सचिन कुमार ने बताया कि एएनटीएफ लखनऊ की आठ सदस्यीय टीम ने स्थानीय पुलिस और खिरनी चौकी प्रभारी के सहयोग से मदनपाल पुत्र हरिश्चंद्र निवासी लाखोरी थाना नखासा संभल, राजपाल पुत्र तोताराम निवासी बटोली थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली, मोहम्मद नाजिम पुत्र अब्दुल रशीद निवासी कालाखेड़ा थाना नखासा संभल, शोएब पुत्र शफीक चौधरी निवासी नदायल थाना सहसवान बदायूं को रायपुर-संभल मार्ग स्थित जियो पेट्रोल पंप के सामने से गिरफ्तार किया है.
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई का काम कर रहे थे. बरामद एसेटिक एनहाइड्राइड को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से छिपाकर विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता था. इस रासायनिक पदार्थ का उपयोग हेरोइन, मॉर्फीन और अन्य मादक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है. बरामद मादक पदार्थ एक हाफ-बॉडी कंटेनर ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा था. आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.
कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, 10 करोड़ का गांजा बरामद
मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतरराज्यीय गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा है. आरोपी ट्रक से 600 किलोग्राम से अधिक गांजा ले जा रहा था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में गांजा की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है.
एडीसीपी क्राइम सुमित रामटेके ने बताया कि सोमवार रात मिली पुख्ता सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और रावतपुर पुलिस टीम ने ट्रकों की जांच शुरू कराई. पुलिस टीम ने एक संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो चालक रफ्तार बढ़ा दी. इसके बाद टीम ने करीब 15 किलोमीटर तक पीछा करके जीटी रोड पर ट्रक रोका. ट्रक की तलाशी में 600 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ. इस दौरान मौके से ही ट्रक चालक लियाकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया.
पूछताछ में लियाकत अली ने बताया कि वह हरियाणा का रहने वाला है. वह गांजा की खेप ओडिशा से ला रहा था और इसे आगरा ले जाना था. लियाकत अली ने तीन अन्य संदिग्धों के नाम बताए हैं. जिनको पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. एडीसीपी क्राइम सुमित रामटेके के अनुसार मामला पूरी तरह से संगठित अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह का है. इसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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