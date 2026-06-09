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Action Against Smugglers; कानपुर में पकड़ा गया 10 करोड़ का गांजा, बस्ती में ट्रेन से शराब का जखीरा बरामद, संभल में 1.60 करोड़ रुपये की ड्रग पकड़ी

शराब और ड्रग तस्करी पर एक्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )