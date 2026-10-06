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हर बारिश में जलमग्न होता है बस्ती का अटल आवासीय विद्यालय, बच्चों की पढ़ाई पर संकट

घटिया प्लानिंग की मिसाल बना अटल आवासीय विद्यालय, घुटनों तक भरे गंदे पानी में जाने को मजबूर बच्चे ( Video Credit: ETV Bharat )

बस्ती: बस्ती के हर्रैया तहसील क्षेत्र के बसहवा में बना अटल आवासीय विद्यालय इन दिनों गंभीर जलभराव की समस्या से जूझ रहा है. करीब 63 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस विद्यालय का मकसद गरीब, श्रमिक और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ सुरक्षित और अच्छा माहौल देना था. लेकिन बारिश के मौसम में यही परिसर पानी से घिर जाता है. हॉस्टल से लेकर क्लासरूम और मुख्य मार्ग तक जलभराव दिखाई देता है.

हर मानसून में पानी में डूब जाता है पूरा कैंपस: वर्ष 2023 में शुरू हुए इस आवासीय विद्यालय में फिलहाल सैकड़ों छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं. आरोप है कि विद्यालय शुरू होने के बाद से ही हर मानसून में परिसर जलभराव की समस्या से जूझता रहा है. तेज बारिश के बाद हॉस्टल, क्लासरूम, बाउंड्री वॉल, मुख्य रास्ते और प्रशासनिक भवन के आसपास पानी भर जाता है. कई जगह स्थिति ऐसी हो जाती है कि बच्चों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है. मनोरमा नदी का पानी घुसने से झील में तब्दील हुआ स्कूल. (Video Credit: ETV Bharat) विद्यालय में रहने वाले बच्चों के मुताबिक हॉस्टल से क्लासरूम तक जाने के लिए बारिश के दौरान सूखा रास्ता नहीं बचता. उन्हें गंदे पानी के बीच से होकर आने-जाने में परेशानी होती है. इससे संक्रमण और त्वचा संबंधी बीमारियों का डर बना रहता है. बच्चों को पानी में जहरीले जीव-जंतुओं के आने का भी डर सताता है. निचली जमीन और ड्रेनेज व्यवस्था पर उठ रहे सवाल: स्थानीय लोगों और विद्यालय से जुड़े लोगों का कहना है कि निर्माण के समय जलनिकासी की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. उनका आरोप है कि विद्यालय का परिसर काफी निचली जमीन पर बनाया गया, जबकि प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम नहीं तैयार किया गया. पास से गुजरने वाली मनोरमा नदी और उससे जुड़े जलस्रोतों का पानी बढ़ने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है. तेज बारिश या नदी का जलस्तर बढ़ने पर परिसर में बड़ी मात्रा में पानी पहुंच जाता है. तीन साल का समय बीतने के बाद भी जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है. यही वजह है कि हर बारिश के साथ समस्या दोबारा सामने आ जाती है. जिस परिसर में बच्चों को पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए सुविधाएं मिलनी थीं, वहां जलभराव उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है. ऐसे में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना की प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं.