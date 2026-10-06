हर बारिश में जलमग्न होता है बस्ती का अटल आवासीय विद्यालय, बच्चों की पढ़ाई पर संकट
बस्ती के हर्रैया स्थित अटल आवासीय विद्यालय में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 4:24 PM IST
बस्ती: बस्ती के हर्रैया तहसील क्षेत्र के बसहवा में बना अटल आवासीय विद्यालय इन दिनों गंभीर जलभराव की समस्या से जूझ रहा है. करीब 63 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस विद्यालय का मकसद गरीब, श्रमिक और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ सुरक्षित और अच्छा माहौल देना था. लेकिन बारिश के मौसम में यही परिसर पानी से घिर जाता है. हॉस्टल से लेकर क्लासरूम और मुख्य मार्ग तक जलभराव दिखाई देता है.
हर मानसून में पानी में डूब जाता है पूरा कैंपस: वर्ष 2023 में शुरू हुए इस आवासीय विद्यालय में फिलहाल सैकड़ों छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं. आरोप है कि विद्यालय शुरू होने के बाद से ही हर मानसून में परिसर जलभराव की समस्या से जूझता रहा है. तेज बारिश के बाद हॉस्टल, क्लासरूम, बाउंड्री वॉल, मुख्य रास्ते और प्रशासनिक भवन के आसपास पानी भर जाता है. कई जगह स्थिति ऐसी हो जाती है कि बच्चों को घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है.
विद्यालय में रहने वाले बच्चों के मुताबिक हॉस्टल से क्लासरूम तक जाने के लिए बारिश के दौरान सूखा रास्ता नहीं बचता. उन्हें गंदे पानी के बीच से होकर आने-जाने में परेशानी होती है. इससे संक्रमण और त्वचा संबंधी बीमारियों का डर बना रहता है. बच्चों को पानी में जहरीले जीव-जंतुओं के आने का भी डर सताता है.
निचली जमीन और ड्रेनेज व्यवस्था पर उठ रहे सवाल: स्थानीय लोगों और विद्यालय से जुड़े लोगों का कहना है कि निर्माण के समय जलनिकासी की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया. उनका आरोप है कि विद्यालय का परिसर काफी निचली जमीन पर बनाया गया, जबकि प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम नहीं तैयार किया गया. पास से गुजरने वाली मनोरमा नदी और उससे जुड़े जलस्रोतों का पानी बढ़ने पर स्थिति और गंभीर हो जाती है. तेज बारिश या नदी का जलस्तर बढ़ने पर परिसर में बड़ी मात्रा में पानी पहुंच जाता है.
तीन साल का समय बीतने के बाद भी जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है. यही वजह है कि हर बारिश के साथ समस्या दोबारा सामने आ जाती है. जिस परिसर में बच्चों को पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए सुविधाएं मिलनी थीं, वहां जलभराव उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है. ऐसे में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना की प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं.
प्रधानाचार्य ने भी माना, समस्या गंभीर: विद्यालय के प्रधानाचार्य पूरण चंद्र ने जलभराव की समस्या को गंभीर बताया है. उनका कहना है कि उच्च अधिकारियों और संबंधित कार्यदायी संस्था को कई बार लिखित रूप से इसकी जानकारी दी जा चुकी है. उनका कहना है कि समस्या के समाधान के लिए लगातार पत्राचार किया गया है. इसके बावजूद स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो सका है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव और मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल भी मौके का निरीक्षण कर चुके हैं. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि निरीक्षण के बाद भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ. हर बारिश के साथ वही स्थिति दोबारा सामने आ जाती है. इससे बच्चों की पढ़ाई और विद्यालय की सामान्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
बारिश बढ़ी तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी: मामले को लेकर श्रम विभाग के इंस्पेक्टर श्यामसुंदर शुक्ला ने बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण अटल आवासीय विद्यालय परिसर में जलभराव की स्थिति पैदा हुई है. उनके मुताबिक जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के निर्देश पर निर्माण विभाग को तत्काल व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा गया है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल विद्यालय में छुट्टी कर दी गई है. उन्होंने माना कि समस्या गंभीर है और इससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है.
अधिकारी के मुताबिक समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे. लेकिन असली चुनौती जलभराव का ऐसा समाधान तलाशना है, जिससे हर मानसून में बच्चों को इसी परेशानी से न गुजरना पड़े. इसके लिए प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम और नदी से आने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने की व्यवस्था जरूरी मानी जा रही है.
63 करोड़ की परियोजना के सामने सबसे बड़ा सवाल: अटल आवासीय विद्यालय जैसी बड़ी परियोजना में जलनिकासी जैसी बुनियादी सुविधा को लेकर सवाल उठना अपने आप में गंभीर विषय है. आखिर करोड़ों रुपये की लागत से बने इस परिसर की योजना तैयार करते समय बारिश और जलस्तर बढ़ने की स्थिति का आकलन कितना किया गया था. अगर हर मानसून में पूरा कैंपस जलमग्न हो रहा है, तो निर्माण और ड्रेनेज प्लान की समीक्षा की जरूरत साफ दिखाई देती है.
अब नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक करता है. क्योंकि यह सिर्फ पानी भरने की समस्या नहीं है, बल्कि उन बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, जिनके बेहतर भविष्य के लिए यह विद्यालय बनाया गया है. जब तक जलनिकासी और पानी के बैकफ्लो को रोकने की पुख्ता व्यवस्था नहीं होती, तब तक हर बारिश में इस विद्यालय की व्यवस्था पर यही सवाल खड़े होते रहेंगे.
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