बस्ती में सरकारी विद्यालय की खुली पोल: घटिया खाने से नाराज छात्रों ने किया हंगामा, जमीन पर फेंका खाना
भानपुर स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय में खराब भोजन को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. जांच के लिए संयुक्त टीम का गठन किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:57 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 10:40 PM IST
बस्ती: बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के भानपुर स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता को लेकर छात्रों का भारी आक्रोश देखने को मिला है. विद्यालय में परोसे जा रहे कथित तौर पर खराब और घटिया भोजन से नाराज छात्रों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया.
छात्रों ने जमकर विरोध-प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ खाना खाने से साफ इनकार किया, बल्कि गुस्से में आकर भोजन को फर्श पर भी फेंक दिया. लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे बच्चों का गुस्सा जब हद से पार हो गया, तो पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
व्यवस्था पर उठे कई गंभीर सवाल: वीडियो में बच्चे साफ तौर पर विद्यालय प्रशासन की व्यवस्था के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं. इस घटना के सामने आने के बाद यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकार से मिलने वाले बजट और तय मेनू का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है. क्या जिम्मेदार अधिकारी कभी यह देखने की जहमत उठाते हैं कि बच्चों को मिलने वाला खाना खाने योग्य है या नहीं? इस पूरी घटना ने आवासीय विद्यालय की निगरानी प्रणाली को गंभीर कटघरे में खड़ा कर दिया है.
अधिकारियों ने देर रात दोबारा बनवाया खाना: मामले का संज्ञान लेते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि भानपुर आश्रम पद्धति विद्यालय में भोजन को लेकर विवाद हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और नाराज बच्चों से बात करके उनकी समस्याएं सुनीं. इसके बाद रात में ही बच्चों के लिए दोबारा नया और ताजा भोजन बनवाकर उन्हें खिलाया गया. अगले दिन अधिकारियों ने नाश्ते, दोपहर और शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर ही खाना खाया, जिससे छात्र पूरी तरह संतुष्ट दिखे.
मामले की जांच के लिए बनी संयुक्त टीम: भोजन की गुणवत्ता में पाई गई कमियों को लेकर वहां काम कर रहे स्वयं सहायता समूह के लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. इस पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल के लिए एक संयुक्त जांच टीम बनाई गई है, जिसमें परियोजना निदेशक (पीडी) विकास विभाग और खाद्य रसद विभाग के अधिकारी शामिल हैं. यह टीम पूरे मामले की गहराई से जांच करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. फिलहाल भानपुर के इस विद्यालय की घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है और सभी की नजरें जांच के बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं.
यह भी पढ़ें- बलरामपुर में सीएम योगी, बोले- "बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए जेल या जहन्नुम ही रास्ता"