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बस्ती में सरकारी विद्यालय की खुली पोल: घटिया खाने से नाराज छात्रों ने किया हंगामा, जमीन पर फेंका खाना

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बस्ती: बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के भानपुर स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता को लेकर छात्रों का भारी आक्रोश देखने को मिला है. विद्यालय में परोसे जा रहे कथित तौर पर खराब और घटिया भोजन से नाराज छात्रों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया.

छात्रों ने जमकर विरोध-प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ खाना खाने से साफ इनकार किया, बल्कि गुस्से में आकर भोजन को फर्श पर भी फेंक दिया. लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे बच्चों का गुस्सा जब हद से पार हो गया, तो पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.