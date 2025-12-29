AIMIM सदस्य और विश्व हिंदू महासंघ नेता का विवाद गरमाया, सड़क पर उतरा हिंदू संगठन, पुलिस चौकी घेरकर नारेबाजी
एएसपी के समझाने पर शांत हुए प्रदर्शनकारी, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लगाए एक-दूसरे पर आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 7:04 AM IST|
Updated : December 29, 2025 at 8:43 AM IST
बस्ती: जिले में AIMIM पार्टी के सदस्य अजफरुल हक (प्रिंस) और विश्व हिंदू महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के बीच विवाद गहराता ही जा रहा है. सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह विवाद अब जिले की सड़कों पर आ गया है. रविवार को विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों ने चौकी का घेराव कर नारेबाजी की. इसके साथ ही AIMIM सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए. पुलिस के काफी समझाने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए.
कैसे शुरू हुआ विवाद: जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भदेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी की शिकायत पर कोतवाली में प्रिंस सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुजारी ने तीनों आरोपियों पर मारपीट और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था. इसके बाद प्रिंस ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इसे फर्जी मुकदमा बताया था. उन्होंने अखिलेश सिंह पर टिप्पणी की थी. इसके बाद अखिलेश सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था. इसमें उन्होंने इस मामले में अपना सख्त रुख रखा था. वीडियो में इस मामले को लेकर कई टिप्पणी की गई थी. बता दें कि इस मामले से एक दिन पहले ही प्रिंस ने AIMIM पार्टी सदस्य के रूप में ज्वाइन की थी.
विश्व हिंदू महासंघ ने किया प्रदर्शन: विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले इस विवाद को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया गया. जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी चौकी पहुंचे. इस दौरान घेराव कर नारेबाजी की गई. पुलिस से आरोपी प्रिंस समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई. पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया. पुलिस ने एहतियात के तौर पर चौकी और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि अखिलेश सिंह की शिकायत पर दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं. आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
शिया धर्मगुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, FIR
लखनऊ में शिया धर्मगरुओं के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की गई. इसे लेकर लोगों में खासा आक्रोश है. दरगाह हजरत अब्बास के पास रहने वाले इफ्तिखार हुसैन ने इसकी शिकायत पुलिस से की है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. सआदतगंज इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. साइबर सेल की मदद से आरोपी के लोकेशन और असली पहचान को ट्रैक किया जा रहा है. एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
ये भी पढे़ंः शीतलहर और कोहरे का सितम; यूपी में 1 जनवरी तक इंटर तक के सभी स्कूलों में छुट्टी
ये भी पढ़ेंः विश्व में पहली बार हुई ऐसी सर्जरी, SGPGI के डॉक्टर्स ने रोबोटिक मशीन से मूत्राशय से दुर्लभ ट्यूमर निकाला