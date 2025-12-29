ETV Bharat / state

AIMIM सदस्य और विश्व हिंदू महासंघ नेता का विवाद गरमाया, सड़क पर उतरा हिंदू संगठन, पुलिस चौकी घेरकर नारेबाजी

बस्ती: जिले में AIMIM पार्टी के सदस्य अजफरुल हक (प्रिंस) और विश्व हिंदू महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के बीच विवाद गहराता ही जा रहा है. सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह विवाद अब जिले की सड़कों पर आ गया है. रविवार को विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों ने चौकी का घेराव कर नारेबाजी की. इसके साथ ही AIMIM सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए. पुलिस के काफी समझाने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए.



कैसे शुरू हुआ विवाद: जानकारी के मुताबिक विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भदेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी की शिकायत पर कोतवाली में प्रिंस सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुजारी ने तीनों आरोपियों पर मारपीट और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था. इसके बाद प्रिंस ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इसे फर्जी मुकदमा बताया था. उन्होंने अखिलेश सिंह पर टिप्पणी की थी. इसके बाद अखिलेश सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था. इसमें उन्होंने इस मामले में अपना सख्त रुख रखा था. वीडियो में इस मामले को लेकर कई टिप्पणी की गई थी. बता दें कि इस मामले से एक दिन पहले ही प्रिंस ने AIMIM पार्टी सदस्य के रूप में ज्वाइन की थी.



विश्व हिंदू महासंघ ने किया प्रदर्शन: विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले इस विवाद को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया गया. जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी चौकी पहुंचे. इस दौरान घेराव कर नारेबाजी की गई. पुलिस से आरोपी प्रिंस समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई. पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया. पुलिस ने एहतियात के तौर पर चौकी और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. एएसपी श्यामाकांत ने बताया कि अखिलेश सिंह की शिकायत पर दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं. आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.