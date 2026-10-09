ETV Bharat / state

बस्ती में AAP सांसद संजय सिंह की दहाड़, भाजपा और चुनाव आयुक्त से मिल कर रहे वोट चोरी

बस्ती में AAP सांसद संजय सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बस्ती : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले पहुंचे. जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ तीखा राजनीतिक हमला बोला. हर्रैया तहसील क्षेत्र स्थित बीआर इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वोट चोरी, चंदा चोरी, महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र के गिरते स्तर को लेकर सत्तारूढ़ दल को जमकर आड़े हाथों लिया.

बस्ती में AAP सांसद संजय सिंह. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)



जनसभा में संजय सिंह ने कहा कि आज देश की आम जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है. सरकार का पूरा ध्यान जनहित के मुद्दों से भटक चुका है. भाजपा सरकार अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया की सोच के तहत जनता के बुनियादी अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रही है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट होता है और अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रहेगी तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा.