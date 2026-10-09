बस्ती में AAP सांसद संजय सिंह की दहाड़, भाजपा और चुनाव आयुक्त से मिल कर रहे वोट चोरी
हर्रैया तहसील क्षेत्र स्थित बीआर इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित जनसभा को संबोधित किया. यूपी में 13 लाख मतों के घपले का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 11:18 AM IST|
Updated : October 9, 2026 at 11:27 AM IST
बस्ती : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले पहुंचे. जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ तीखा राजनीतिक हमला बोला. हर्रैया तहसील क्षेत्र स्थित बीआर इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वोट चोरी, चंदा चोरी, महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र के गिरते स्तर को लेकर सत्तारूढ़ दल को जमकर आड़े हाथों लिया.
जनसभा में संजय सिंह ने कहा कि आज देश की आम जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है. सरकार का पूरा ध्यान जनहित के मुद्दों से भटक चुका है. भाजपा सरकार अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया की सोच के तहत जनता के बुनियादी अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रही है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट होता है और अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रहेगी तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा.
सभा के बाद मीडिया से बातचीत में आप सांसद संजय सिंह ने मतदाता सूची के आंकड़ों की हेराफेरी गिनाई. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान आंकड़ों में व्यापक विसंगति देखने को मिल रही है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में कुल 84 लाख नए वोट जोड़े जाने का दावा किया गया था, लेकिन जब जमीनी स्तर पर आंकड़ा केवल 71 लाख पर ही सिमट जाता है. ऐसे में 13 लाख वोटों की हेराफेरी सामने आ रही है.
आप सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. कहा कि बंगाल चुनाव के संदर्भ में भी लाखों वोटर्स के नाम काटने और जोड़ने के फैसलों को लेकर खुद आयोग के भीतर मतभेद रहे हैं और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मे बयान वोट चोरी नहीं, विपक्ष का दिमाग चोरी हुआ है पर पलटवार कर संजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तरफदारी करने में जुटे हैं. क्या शिवराज जी यह कहना चाहते हैं कि आयोग से जुड़े अन्य चुनाव आयुक्तों (संधू जी और जोशी जी) का दिमाग चोरी हो गया है? असलियत में सरकार और उसके चहेते अधिकारियों ने मिलकर चुनाव प्रक्रिया से जनता के मतों की चोरी की है.
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