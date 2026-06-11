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जल जंगल जमीन की रक्षा की मांग, बैलाडीला में बस्तरिया राज मोर्चा की हुंकार, ज्ञापन सौंपा

बस्तरिया राज मोर्चा ने 15 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

BASTARIYA RAJ MORCHA PROTEST
बस्तरिया राज मोर्चा की हुंकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 7:14 PM IST

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दंतेवाड़ा: बैलाडीला क्षेत्र में कथित फर्जी ग्राम सभा, फर्जी लोक सुनवाई और खनन से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर बस्तरिया राज मोर्चा ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है. जल जंगल और जमीन की रक्षा की मांग को लेकर 7 जून से शुरू हुई पदयात्रा का समापन गुरुवार को दंतेवाड़ा में विशाल रैली के साथ हुआ.

रैली में बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीण

रैली के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और बस्तरिया राज मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा के समर्थन में नारेबाजी भी की.

15 दिन का अल्टीमेटम

बस्तरिया राज मोर्चा ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि के भीतर संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

राज्यपाल के नाम ज्ञापन

रैली के बाद संगठन के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

बस्तरिया राज मोर्चा का आरोप

बस्तरिया राज मोर्चा का आरोप है कि बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक-04 में खनन कार्य के लिए फर्जी दस्तावेजों, फर्जी ग्राम सभा और फर्जी लोक सुनवाई के आधार पर आगे बढ़ाया गया है.

ज्ञापन में कहा गया है कि कागजों पर लौह अयस्क उत्पादन और परिवहन दर्शाए जाने के बावजूद वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच नहीं हुई है. संगठन ने इस पूरे मामले को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा हमला बताया है.

मनीष कुंजाम ने लगाए गंभीर आरोप

बस्तरिया राज मोर्चा के वरिष्ठ नेता मनीष कुंजाम ने कहा कि बस्तर के आदिवासी समाज ने हमेशा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकारें कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बस्तर की खनिज संपदा को स्थानीय ग्राम सभाओं की वास्तविक सहमति के बिना सौंपने की तैयारी कर रही हैं.

मनीष कुंजाम ने कहा कि इससे न केवल आदिवासियों के अधिकार प्रभावित होंगे, बल्कि बस्तर की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक धरोहर भी खतरे में पड़ जाएगी. ग्रामीणों का कहना है कि वास्तविक ग्राम सभा आयोजित ही नहीं हुई और न ही प्रभावित लोगों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति ली गई. इसके बावजूद सरकारी अभिलेखों में ग्राम सभा संपन्न होना दर्शाया गया, जो गंभीर जांच का विषय है.

मनीष कुंजाम ने बताया कि बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक-04 से संबंधित भांसी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा भी संदेह के घेरे में है. खदान के लीज नवीनीकरण के दौरान ग्राम सभा द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत संरचना विकास और प्रभावित परिवारों के हितों की सुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई थीं. संगठन का आरोप है कि इन शर्तों का पालन नहीं किया गया और ग्राम सभा की भावना के विपरीत निर्णय लिए गए.

भौतिक सत्यापन की मांग

ज्ञापन में मांग की गई है कि खदान क्षेत्र का राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) कराया जाए. साथ ही खदान में उपलब्ध मशीनरी, उपकरणों, लॉगबुक और डीजल खपत की विस्तृत जांच की जाए ताकि वास्तविक उत्पादन और संचालन की स्थिति स्पष्ट हो सके.

सैटेलाइट इमेजरी और अन्य तकनीक से जांच की मांग

बस्तरिया राज मोर्चा ने यह भी मांग की है कि सैटेलाइट इमेजरी और अन्य तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर खदान क्षेत्र की वास्तविक गतिविधियों का परीक्षण कराया जाए. संगठन का कहना है कि यदि दस्तावेजों और जमीनी स्थिति में अंतर पाया जाता है तो यह गंभीर अनियमितता का मामला होगा.

उच्चस्तरीय जांच की भी मांग

ज्ञापन में फर्जी ग्राम सभा, फर्जी लोक सुनवाई और उनसे जुड़े दस्तावेजों की स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है. संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी कंपनी, अधिकारी या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर खनन पट्टा भी निरस्त किया जाए.

सोनी सोरी ने भी उठाए सवाल

वहीं सोनी सोरी ने कहा कि बस्तर के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमने आवाज उठाई है. 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. यह बड़ा आंदोलन है. नक्सलमुक्त हुए दो महीने नहीं होता है और ऐसा किया जा रहा है. क्या केंद्र सरकार को आदिवासियों की चिंता नहीं है? हमारे पहाड़ों पर पेड़ों को मशीनों को क्यों काटा जा रहा है. आदिवासी की तरह ही हमारे जल जंगल जमीन भी खतरे में हैं.

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