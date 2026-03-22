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शहडोल में बस्तर का कलाकार, काष्ठ पर करते हैं गजब कलाकारी, जीवंत हो उठती हैं मूर्तियां

बस्तर के काष्ट कलाकार रेनू राम शहडोल के युवाओं को दे रहे लकड़ियों पर मूर्तियां उकेरने की ट्रेनिंग. शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

BASTAR WOOD ARTIST RENU RAM
शहडोल में बस्तर का कलाकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 9:24 PM IST

4 Min Read
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शहडोल: कला कोई भी हो अगर उसमें महारत है तो फिर आपको वो दुनिया भर में एक अलग पहचान दिला सकती है. आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले रेनू राम की, जो ज्यादा पढ़ाई तो नहीं कर पाए लेकिन काष्ठ की ऐसी कलाकारी सीखी कि अब उससे देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं.

शहडोल में बस्तर का कलाकार

शहडोल से कुछ किलोमीटर दूर छतवई गांव में हथकरघा एवं हस्तशिल्प का केंद्र है. जहां पर इन दिनों 50 दिवसीय अलग-अलग शिल्पियों की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें काष्ठ की कलाकारी भी सिखाई जा रही है. इसमें ट्रेनिंग देने के लिए बस्तर से काष्ठ कलाकार रेनू राम आए हुए हैं. रेनू राम यहां के युवा शिल्पियों को लकड़ियों में मूर्तियां उकेरना सिखा रहे हैं. उनकी ये कलाकारी अद्भुत है. रेनू राम कहते हैं कि वो दूसरी बार शहडोल में युवा काष्ठ कलाकारों को ट्रेनिंग देने पहुंचे हैं.

रेनू राम शहडोल के युवाओं को दे रहे लकड़ियों पर मूर्तियां उकेरने की ट्रेनिंग (ETV Bharat)

28 साल से काष्ठ कलाकारी कर रहे हैं रेनू राम

रेनू राम छत्तीसगढ़ बस्तर के रहने वाले हैं और 1998 से काष्ठ की कलाकारी कर रहे हैं. वो बताते हैं कि "कक्षा चार तक ही पढ़ाई कर सके लेकिन काष्ठ से मूर्तियां बनाना उन्हें बहुत पसंद है और यही उनकी ताकत बन रही है. जिसे लेकर अब वह देश भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, और यही उनकी रोजी-रोटी और आय का साधन है."

रेनू राम कहते हैं कि "वो हर तरह की जीवंत मूर्तियां लकड़ी पर तैयार कर देते हैं और इससे 10 से 15 हजार रुपए महीने तक कमा भी लेते हैं. किसी-किसी महीने में तो ज्यादा भी कमा जाते हैं. रेनू राम को इस बात की ज्यादा संतुष्टि है कि इस कलाकारी से अब उनकी देशभर में पहचान बन रही है. अभी वो कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के सुकमा दोरनापाल में कुछ युवाओं को काष्ठ की ट्रेनिंग देकर नागपुर गए और अब वहां से शहडोल पहुंचे हैं. जहां पर युवा कलाकारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं."

HANDLOOM AND HANDICRAFTS
लकड़ियों की मूर्ति की बढ़ रही डिमांड (ETV Bharat)

'लकड़ियों की मूर्ति की बढ़ रही डिमांड'

रेनू राम कहते हैं, "अगर आप किसी भी कला में पारंगत है तो करियर बना सकते हैं. आजकल काष्ठ की कलाकारी की भी बहुत ज्यादा डिमांड है. मेरे साथ बस्तर में 20 और लोग भी काम करते हैं और वह लोग भी यही काम कर रहे हैं. काष्ठ की कलाकारी 5 हजार सालों से जिंदा है. वो जो मूर्तियां लकड़ियों पर तैयार करते हैं, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और हाथों बिक जाती है."

रेनू राम कहते हैं कि "जितनी अच्छी कलाकारी करेंगे, जितनी अच्छी मूर्ति तैयार करेंगे उसकी उतनी अच्छी डिमांड होगी. डेढ़ फीट की एक मूर्ति बनाने में 2 दिन का समय लग जाता है . डेढ़ से 2 फीट की गणेश जी की मूर्ति अगर आप बनाते हैं तो ढाई से 3 हजार रुपये तक मिल भी जाते हैं."

RENU RAM TRAINING SHAHDOL YOUTH
शहडोल के युवाओं को काष्ट कलाकारी की ट्रेनिंग (ETV Bharat)

'रेनू राम को मिल चुका है स्टेट अवार्ड'

छतवई के हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रबंधक प्रभारी शिव शंकर पांडे बताते हैं कि "वो करीब 20 साल से रेनू राम की काष्ठ कलाकारी को देख रहे हैं, वो लकड़ियों से इतनी सुंदर मूर्तियां तैयार करते हैं कि मानो वह लकड़ी जीवंत हो जाती हो. इसलिए रेनू राम को उनकी काष्ठ कालकारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिल चुका है.

'कम लागत में पैसा देने वाला काम'

काष्ठ की कलाकारी को लेकर शिव शंकर पांडे कहते हैं कि "इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत ज्यादा लागत की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे उपकरण नहीं खरीदने पड़ते, पार्ट टाइम भी अगर आप इस काम को करना चाहते हैं, तो घर में 2 घंटे का समय दे दीजिए और 2 घंटे में ही ₹200 से ₹300 तक आप प्रतिदिन कमा सकते हैं."

शिव शंकर पांडे बताते हैं कि "देश में 18 से 20 एंपोरियम ऐसे हैं जहां से हमें आर्डर मिलते हैं और उनके माध्यम से हम इन काष्ठ शिल्प को बेचते हैं. हमारी सारी मूर्तियां बिक जाती हैं. अब तो तरह-तरह के कार्यक्रम, होटल में भी ऐसी कलाओं की जरूरत पड़ती है और लोग ऐसे काष्ठ शिल्प की हमसे डिमांड करते हैं. अभी हाल ही में बांधवगढ़ में 30 कमरों का एक होटल बनाया गया, जिसमें 30 कलाकृतियां छतवई सेंटर से बनवाई गईं थीं."

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