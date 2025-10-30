ETV Bharat / state

बस्तर में महिलाओं को मिली रेडी टू ईट पोषण आहार बनाने की जिम्मेदारी

बस्तर: छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई किए जाने वाले रेडी टू ईट पोषण आहार निर्माण की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है. बस्तर संभाग में रेडी टू ईट पोषण आहार बनाने के लिए एक यूनिट का उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया है. इस यूनिट में महिलाएं रेडी टू ईट पोषण आहार बनाएंगी.

तुरेनार औद्योगिक पार्क परिसर में यूनिट स्थापित: गुरुवार को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पार्क में रेडी टू ईट यूनिट का उद्घाटन किया है. यहां उत्पादित पौष्टिक भोजन 409 आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचेगा, जहां प्रति माह 70 से 75 टन की खपत होगी. इससे बच्चों के पोषण के साथ-साथ महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन मिलेगा.

रेडी टू ईट यूनिट की खासियत जानिए: इस रेडी टू ईट यूनिट में मशीनरी की कुल लागत लगभग 55 लाख रुपये है, जिसमें 35 प्रतिशत अनुदान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत उद्योग विभाग से प्राप्त हुआ है. शेष राशि जीवन ज्योति क्लस्टर संगठन के माध्यम से बैंक लोन से जुटाई गई है. इकाई की उत्पादन क्षमता प्रति घंटे 5 क्विंटल है.