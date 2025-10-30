बस्तर में महिलाओं को मिली रेडी टू ईट पोषण आहार बनाने की जिम्मेदारी
बस्तर में महिलाओं को साय सरकार ने रेडी टू ईट पोषण आहार बनाने की जिम्मेदारी दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2025 at 10:41 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई किए जाने वाले रेडी टू ईट पोषण आहार निर्माण की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है. बस्तर संभाग में रेडी टू ईट पोषण आहार बनाने के लिए एक यूनिट का उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया है. इस यूनिट में महिलाएं रेडी टू ईट पोषण आहार बनाएंगी.
तुरेनार औद्योगिक पार्क परिसर में यूनिट स्थापित: गुरुवार को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पार्क में रेडी टू ईट यूनिट का उद्घाटन किया है. यहां उत्पादित पौष्टिक भोजन 409 आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचेगा, जहां प्रति माह 70 से 75 टन की खपत होगी. इससे बच्चों के पोषण के साथ-साथ महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन मिलेगा.
रेडी टू ईट यूनिट की खासियत जानिए: इस रेडी टू ईट यूनिट में मशीनरी की कुल लागत लगभग 55 लाख रुपये है, जिसमें 35 प्रतिशत अनुदान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत उद्योग विभाग से प्राप्त हुआ है. शेष राशि जीवन ज्योति क्लस्टर संगठन के माध्यम से बैंक लोन से जुटाई गई है. इकाई की उत्पादन क्षमता प्रति घंटे 5 क्विंटल है.
हमारी सरकार ने बच्चों एवं महिलाओं के सुपोषण के मद्देनजर फिर से महिला शक्ति के हाथों पोषण आहार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है. छत्तीसगढ़ सरकार महिला स्व सहायता समूहों को तकनीकी, वित्तीय और बाजार सहायता देकर रेडी-टू-ईट उद्योग से जोड़ रही है. यह बस्तर की महिलाओं को आर्थिक सक्षमता और सशक्तता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
बस्तर में महिलाओं को रेडी टू ईट पोषण आहार के निर्माण की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब प्रदेश में कई स्तर पर इशकी मांग होगी. सरकार ने साफ कर दिया है कि अब महिलाओं को यह काम फिर से वापस सौंपी जाएगी.