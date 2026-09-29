ETV Bharat / state

Exclusive: "बस्तर में पहली बार देखी ऐसी बाढ़, ओस के बीच छतों पर रात गुजारी, उजड़ गई गृहस्थी, पूरी जिंदगी की कमाई खत्म"

प्रभावितों ने बताया कि पीने के लिए न पानी है ना बिजली है. एक बिस्किट का पैकेट तक नहीं मिला. सुनील कश्यप की रिपोर्ट

BASTAR FLOOD
बस्तर बाढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 8:25 AM IST

|

Updated : September 29, 2026 at 8:31 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: बस्तर में 24 से 27 सितंबर तक हुई लगातार बारिश ने बस्तर के हालात को बेहद गंभीर बना दिया है. इंद्रावती नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया. देखते ही देखते कई घर जलमग्न हो गए और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए छतों का सहारा लेना पड़ा. चार दिनों तक कई परिवार पानी के बीच फंसे रहे. घरों का सामान, अनाज, दस्तावेज और मवेशी बाढ़ की चपेट में आ गए.

बस्तर जिला प्रशासन के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 850 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया. करीब 12 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया. हालांकि जगदलपुर शहर से लगे डोंगाघाट के बाढ़ प्रभावित वार्डवासियों का कहना है कि उन्हें समय पर राहत और बचाव का इंतजार करना पड़ा. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में बाढ़ पीड़ितों का दर्द खुलकर सामने आया है.

बस्तर के बाढ़ प्रभावितों का दर्द (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीते गुरुवार शाम को हुई बारिश के बाद जगदलपुर शहर से लगे डोंगाघाट में बाढ़ का पानी तेजी से घरों में घुसा. लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार और बच्चों को सुरक्षित रखने की थी. वार्डवासियों के मुताबिक कई परिवारों ने दिन-रात घरों की छतों पर रहकर गुजारा किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें निकालने के लिए न तो मोटर बोट पहुंची और न ही हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया. पानी लगातार बढ़ता रहा और परिवार अपने घरों की छतों पर मदद का इंतजार करते रहे.

BASTAR FLOOD
बस्तर में बाढ़ से डोंगाघाट में लगभग 400 लोग प्रभावित (ETV Bharat Chhattisgarh)

बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी प्रभावित इलाकों की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं. कई घरों में पानी भरा रहा और सड़कें भी जलमग्न रहीं. लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा. कुछ जगहों पर लोगों को कमर तक पानी पार करके निकलना पड़ा. कुछ तो घर के सामने ही बाढ़ से ठहरे पानी से नहाने लगे. बाढ़ के पानी ने घरों की दीवारों को भी नुकसान पहुंचाया है. कई मकानों की दीवारों में दरारें आ गई हैं. घर में रखा सामान पानी में खराब हो गया. जबकि सरकारी दस्तावेज भी पानी में भीगकर खराब हो गये.

BASTAR FLOOD
घर की दीवारों पर बाढ़ के पानी के निशान (ETV Bharat Chhattisgarh)

बाढ़ की सबसे बड़ी मार ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर पड़ी है. बाढ़ प्रभावित इलाके में बड़ी संख्या में मवेशी पानी की चपेट में आ गए. कई मवेशी बह गए. किसानों के घरों में रखा अनाज और खेती-किसानी से जुड़ा सामान भी पानी में बर्बाद हो गया. ट्रैक्टर की ट्रॉलियां, पिकअप वाहन और कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाली दूसरी मशीनें लंबे समय तक पानी में डूबी रहीं.

BASTAR FLOOD
डोंगाघाट के आसपास अभी भी बाढ़ का पानी (ETV Bharat Chhattisgarh)

डोंगाघाट का करीब 400 लोगों वाला इलाका बाढ़ के दौरान पूरी तरह पानी से घिरा रहा. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा. घरों के चारों तरफ पानी होने के कारण लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह ठप हो गया. बाढ़ का पानी उतरने के बाद जब लोग अपने घरों में पहुंचे तो उनके सामने तबाही का मंजर था. कहीं दीवारों में दरारें थीं. कहीं सामान पानी में खराब हो चुका था और कहीं मवेशियों के बह जाने का दुख था. कई परिवारों की आंखों में अपने नुकसान का दर्द साफ दिखाई दिया.

BASTAR FLOOD
बाढ़ प्रभावितों का आरोप नहीं मिली कोई मदद (ETV Bharat Chhattisgarh)

इंद्रावती नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति लौटने में समय लग रहा है. कई घरों और रास्तों में पानी जमा है. कीचड़ और जलभराव के कारण आवाजाही मुश्किल बनी हुई है. बाढ़ ने सिर्फ घरों को नहीं डुबाया. बल्कि कई परिवारों की महीनों की मेहनत और कमाई को भी अपने साथ बहा दिया. जिन घरों में कुछ दिन पहले तक सामान्य जिंदगी चल रही थी. वहां अब बर्बादी और नुकसान का मंजर दिखाई दे रहा है.

ईटीवी भारत की टीम जब बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची और लोगों से बातचीत की तो पीड़ितों ने राहत व बचाव व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई. प्रभावित परिवारों की मांग है कि नुकसान का आकलन कर उन्हें जल्द राहत और मुआवजा दिया जाए. ताकि वे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकें.

सीएम विष्णुदेव साय ने सुकमा में बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात, पीड़ितों ने मुआवजा वितरण पर उठाए सवाल
Chhattisgarh Rain: बस्तर और सुकमा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, इंद्रावती नदी पार फंसे कर्मचारियों का रेस्क्यू, बारिश से बने बरसाती झरने
देश के कई राज्यों में तेज हवा और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील
Last Updated : September 29, 2026 at 8:31 AM IST

TAGGED:

FLOOD AFFECTED PEOPLE
बस्तर बाढ़
CHHATTISGARH FLOOD
BASTAR CHHATTISGARH RAIN
BASTAR FLOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.