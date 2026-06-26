बस्तर में अब महिला सशक्तिकरण पर जोर, जगदलपुर में मंत्री राजवाड़े ने कहा- आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों को रोजगार से जोड़ना फोकस
नक्सलवाद खात्मे के बाद अब आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों के लिए विशेष पहल, महिला-बाल विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ दिलाने की कवायद
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 26, 2026 at 12:38 PM IST
जगदलपुर: बस्तर में नक्सलवाद के कमजोर प्रभाव के बाद अब सरकार महिला सशक्तिकरण को नई प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ा रही है. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बस्तर दौरे पर रहीं. यहां उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुकी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे.
विभाग की संस्थाओं का लिया जायजा
बस्तर संभाग के दौरे पर पहुंचीं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि विभागीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए जिलों का निरीक्षण किया जा रहा है. इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों, वृद्धाश्रमों और महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य संस्थानों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.
पूर्व महिला नक्सलियों के लिए विशेष पहल
मंत्री ने विशेष रूप से उन महिलाओं का जिक्र किया जिन्होंने नक्सल संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया है. उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है. विभाग उनके लिए स्वरोजगार, कौशल विकास और आजीविका से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू करेगा. ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें.
आत्मसमर्पित महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को समझा जाएगा. उनके कौशल और रुचि के अनुरूप रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा- लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री
मंत्री राजवाड़ा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ये महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनें बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाएं. सरकार का लक्ष्य केवल नक्सलवाद का खात्मा नहीं, बल्कि शांति और विकास के माहौल में महिलाओं को सम्मानजनक और सशक्त जीवन उपलब्ध कराना है.