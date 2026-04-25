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बस्तर में वन धन योजना का हाल बेहाल, सालभर से केंद्र में लटके ताले, आदिवासी महिलाएं बेरोजगार

महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक वन-धन योजना का बुरा हाल है. महिलाओं का कहना है कि आय दोगुनी होने की जगह आधी हो गई है.

Bastar Van Dhan Yojana crisis
बस्तर में वन धन योजना का हाल बेहाल, सालभर से केंद्र में लटके ताले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 25, 2026 at 9:05 PM IST

7 Min Read
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बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए साल 2018 में शुरू हुई वन धन योजना बजट के अभाव में बस्तर में दम तोड़ती नजर आ रही है. आलम यह है कि बस्तर के कुछ वन धन केन्द्रों में ताले लग चुके हैं. और यहां काम करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाएं बेरोजगार हो गई है. वहीं उन्हें पुराने काम का भुगतान भी नहीं किया गया है. कुछ केंद्रों के बिजली कनेक्शन तक काट दिए गए है.

महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक वन-धन योजना का बुरा हाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब ईमली की चपाती बनाने का दिया काम

आदिवासी महिलाओं को इस योजना के तहत लखपति दीदी बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं. खुद जिम्मेदार अधिकारी भी मान रहे हैं कि पिछले 2 सालों से वन धन योजना का काम प्रभावित हुआ है. इसकी सबसे बड़ी वजह प्रशासन की उदासीनता और बजट का अभाव है. अब स्थिति यह है कि वन धन योजना की बुरी हालत को देखते हुए सरकार की उदासीनता के चलते वन विभाग ने इसे अलग अमलीजामा पहनाकर महिलाओं को लोन देकर ईमली से चपाती बनाने का काम करवा रही है.

सालभर से गेट पर लगा ताला

दरअसल वन धन योजना के तहत बस्तर जिले में कुल 10 वन धन केंद्र बनाए गए. जिसमें आसना पंचायत में 5 केंद्र, कुरंदी पंचायत में एक केंद्र, धुरागांव में एक केंद्र, बकावंड ब्लॉक में 2 केंद्र औऱ घोटिया में एक केंद्र बनाया गया है. इन वन धन केंद्रों का ईटीवी भारत की टीम ने जायजा लिया. जगदलपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धुरागांव जिसे की जिले का सबसे बड़ा वन धन विकास केंद्र कहा जाता है. यहां पिछले सालभर से मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ है.

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सालभर से वन धन केंद्र में लटके ताले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'काम नहीं है, आस लगाए बैठे हैं'

समूह की अध्यक्ष शांति कश्यप और उनके सदस्य आज अपने घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं. उनकी आंखें वन विभाग के रोजगार को आस लगाई हुई है. शांति कश्यप का कहना है कि पिछले 1 साल से केंद्र बंद है. जिसकी वजह से खाली बैठे हुए हैं. केंद्र में ईमली से चटनी और महुआ के बीज से टोरा तेल निकाला जाता है. केंद्र में बिजली कनेक्शन काट दी गई है. 80 हजार बकाया बिजली बिल का भुगतान किया जाना है.

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वन धन केंद्र बंद होने से आदिवासी महिलाएं बेरोजगार हो रहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साल 2025 के शुरुआत से काम प्रभावित

इस केंद्र में 3 स्व. सहायता समूह की महिलाएं काम करती थी. इस केंद्र में काम करने वाले तीनों स्व सहायता समूह की महिलाएं पिछले सालभर से बेरोजगार बैठी हुई है. साल 2021 से लेकर साल 2024 के आखिरी महीने तक तो महिलाओं को अच्छा काम मिला. लेकिन साल 2025 की शुरुआती महीने से काम पूरी तरह से ठप हो चुका है.

साल 2024 में जो काम किया था उसका भुगतान भी अब तक नहीं किया गया है. तीनों स्व सहायता समूह का करीब 3 लाख रुपये का भुगतान बाकी है, यह पैसा कब मिलेगा इस पर कोई जवाब नहीं है. अधिकारी कहते हैं कि उनके खाते में पैसा डाल दिया गया है. लेकिन बैंक जाने पर अकॉउंट खाली दिखाता है.- शांति कश्यप, समूह अध्यक्ष

दावे और हकीकत में बड़ा फर्क

शांति कश्यप के पति गंगाराम कश्यप का कहना है कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब एक उम्मीद जगी थी कि महिलाओं को बस्तर में रोजगार मिलेगा और वे मजबूत होंगे. जब से सरकार बदली है तब से वनधन योजना का काम बस्तर में ठप है. आदिवासी महिलाओं को लखपति बनाने के केवल कागजी दावे किए जाते हैं. बड़े मंचो से ऐलान किया जाता है. जबकि हकीकत मे महिलाएं मुश्किल से केवल परिवार पाल रही है. वन विभाग के मंत्री और अधिकारी भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गंभीर नहीं है.

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वन औषधि प्रसंस्करण केंद्र जैसे कई काम वन-धन योजना के तहत हो रहे थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पलायन को मजबूर

लोकसभा और विधानसभा में कहा जाता है कि बस्तर के लोगों को काफी बढ़ाया जा रहा है. बस्तर के लोग काफी खुश हैं. अच्छे से जी रहे हैं. उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है. लेकिन रोजगार के अभाव में बस्तरवासी परेशान हैं. गंगाराम ने यह भी बताया कि लोहंडीगुड़ा इलाके के कई ग्रामीण रोजगार की तलाश में कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों का पलायन करते हैं. और वहां से कमाई करके बस्तर लौटते हैं.

कमाई हो गई आधी- अंजलि

कुरंदी केंद्र की अध्यक्ष अंजलि याकूब ने बताया कि वन धन योजना के तहत कुरंदी में कुल 3 समूह की महिलाएं काम करती हैं. यहां बस्तर में पाए जाने वाले वन औषधीय का प्रसंस्करण कर दवाई तैयार किए जाते हैं. जब से वन धन योजना के तहत काम मिला है तब से कमाई बढ़ने की जगह आधी हो गई है. केवल ऑर्डर पर ही महिलाएं काम कर रही हैं. वह भी केवल 2 महीने ही काम होता है और बाकी 8 महीने वह खाली रहते हैं. जिससे महिलाएं इस काम में भी रुचि नहीं ले रहे हैं. लगातार काम नहीं मिलने की वजह से महिलाएं बेरोजगार भी हो रही है. कई महीनों से औषधि बनाने का काम ढप पड़ा हुआ है.

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महिलाएं वन विभाग से चक्रीय निधि लोन लेकर काम चला रही हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चक्रीय निधि लोन से चल रहा काम

घोटिया वनोपज संग्रहण के प्रबंधक चंद्रभान सिंह ठाकुर ने बताया कि वन धन योजना के तहत यहां की महिलाओं को हर महीने काम नहीं मिल पा रहा है. महिलाएं वन विभाग से चक्रीय निधि लोन लेकर खुद ही ग्रामीणों से इमली खरीद कर इससे चपाती बनाकर इसे बाहरी व्यापारियों को बेच रही है. विभाग का लोन चुकाकर इन्हें आमदनी भी हो रही है लेकिन यह काम वन धन योजना से अलग है. स्व समूह की महिलाएं केवल घोटिया वन धन केंद्र का उपयोग ही कर रही है.

वन धन केंद्र में क्या काम होता है?

जिला वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक और उप वनमंडलाधिकारी गुलशन कुमार साहू का कहना है कि जिले में 10 वन धन केंद्र का संचालन किया जा रहा है. जिसमें वन औषधि प्रसंस्करण केंद्र, मसाला एवं नमकीन काजू का निर्माण, ईमली से चपाती निर्माण, टोरा तेल प्रसंस्करण कार्य, चिरौंजी प्रसंस्करण कार्य, काजू प्रसंस्करण कार्य, इमली से कैंडी बनाने का काम किया जा रहा है.

कुछ वनोपज का सीजन नहीं होने की वजह से कुछ केंद्रों में काम ठप पड़ा हुआ है. इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट में वनोपज के दाम अधिक हैं और विभाग के दाम कम है. कोशिश यह की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को चक्रीय निधि के तहत रोजगार उपलब्ध किया जा सके- उप वनमंडलाधिकारी गुलशन कुमार साहू

जल्द भुगतान का दावा

कुछ महिला स्व सहायता समूह की राशि पेंडिंग होने की बात पर जांच कर जल्द से जल्द महिलाओं को भुगतान करने की बात भी कही.

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