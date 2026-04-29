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बस्तर में 'इनोवेशन महाकुंभ', 50 विशेषज्ञों से शिक्षा लेंगे बस्तर के हजारों छात्र, 200 पुनर्वासित नक्सली भी

बस्तर के बेरोजगार छात्रों के लिए 4-5 मई को बड़ा कार्य़क्रम रखा गया है. बस्तर यूनिवर्सिटी में विशेषज्ञ उद्योग, रोजगार, स्टार्टअप की जानकारी देंगे.

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बस्तर यूनिवर्सिटी में विशेषज्ञ उद्योग, रोजगार, स्टार्टअप की जानकारी देंगे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 29, 2026 at 9:01 PM IST

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बस्तर: छत्तीसगढ़ की बस्तर यूनिवर्सिटी में बेरोजगार छात्रों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का नाम इनोवेशन महाकुंभ रखा गया है. यह कार्यक्रम 4-5 मई को आयोजित होगा. इस कार्यक्रम में 1 हजार से अधिक पड़े लिखे बेरोजगार आदिवासी छात्र और 200 की संख्या में पुनर्वासित नक्सली शामिल होंगे.

बस्तर यूनिवर्सिटी में बेरोजगार छात्रों को लेकर 'इनोवेशन महाकुंभ' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समापन कार्यक्रम में CM होंगे शामिल

कार्यक्रम में बेरोजगार आदिवासी छात्रों को व्यवसाय के लिए बड़ी जानकारियां दी जाएगी. कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और गृह मंत्री करेंगे. वहीं समापन कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे. बस्तर यूनिवर्सिटी के कुलपति मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि 4 और 5 मई को इनोवेशन महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है.

1 हजार से ज्यादा छात्र होंगे शामिल

कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका करेंगे. बस्तर संभाग से 1038 छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. जिनमें 642 छात्राएं और 389 छात्र शामिल हैं. जो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर से रहेंगे.

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स्तर यूनिवर्सिटी के कुलपति मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि 4 और 5 मई को इनोवेशन महाकुंभ आयोजित होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑनलाइन भी जुड़ेंगे छात्र

करीब 7 हजार छात्र इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम को देखेंगे. जिन्होंने पंजीयन कराया है. सभी सत्रों का अनुवाद बस्तर की लोकल हल्बी भाषा मे भी अनुवाद किया जाएगा. करीब 200 की संख्या में पुनर्वासित माओवादी भी उद्योग, रोजगार, स्टार्टअप के शिक्षा को ग्रहण करेंगे.

पूरे भारत देश से करीब 50 से अधिक विशेषज्ञ बस्तर में युवाओं को शिक्षा प्रदान करेंगे. जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आईआईटी भिलाई, MFCC, CGCost , डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी व स्वावलंबी भारत अभियान से संबंधित सदस्य मौजूद रहेंगे.

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