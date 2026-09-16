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बस्तर ट्राईफूड पार्क बना सिर्फ सपना !, बिल्डिंग हो रही खंडहर, वनोपज प्रोसेसिंग कर 30 हजार लोगों को रोजगार देने का प्रोजेक्ट

बस्तर ट्राईफूड पार्क के नाम पर आदिवासियों को धोखा देने का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से बना यह ट्राईफूड पार्क न तो रोजगार दे सका और न ही वनोपज का एक भी प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो पाया. आदिवासी अंचल के ग्रामीणों को उम्मीद थी कि स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हजारों लोगों को काम मिलेगा. लेकिन आज हालात ये हैं कि करोड़ों का यह परिसर एक माली एक कर्मचारी और दो गार्ड के भरोसे खड़ा है. ना वनोपज खरीदी शुरू हुई. ना प्रोसेसिंग यूनिट लगी और ना ही आदिवासियों को रोजगार मिला. रख-रखाव के अभाव में भवन भी धीरे-धीरे जर्जर होता जा रहा है.

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों के लिए रोजगार का सपना दिखाकर खड़ा किया गया ट्राईफूड पार्क आज खुद अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है. 30 हजार आदिवासी ग्रामीणों को वनोपज आधारित रोजगार देने का दावा करने वाला यह प्रोजेक्ट चार साल बाद भी सिर्फ कागजों और बयानों तक सिमटकर रह गया है.

ट्राईफूड पार्क में भ्रष्टाचार का आरोप

सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ट्राईफूड पार्क शुरू नहीं होने को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा- साल 2020 में ट्राईफूड पार्क के लिए MoU के बाद भूमि अधिग्रहण किया गया. 50 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट तैयार किया गया. इस प्रोजेक्ट के तहत बस्तर में पाए जाने वाले 60 प्रकार के वनोपज का प्रोसेसिंग करके करीब 30 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ना था. साल 2021 में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा प्लांट की समीक्षा करने बस्तर पहुंचे. इसके बाद भी कोई काम शुरू नहीं हुआ. 6 साल पहले बिल्डिंग बनाई गई जो अब जर्जर हालत में है.

ट्राइफूड के 50 करोड़ रुपये डकार लिए गए. यदि सरकार इसे नहीं चला सकती है तो बस्तर के लोकल लोगों को फूड पार्क सौंप दें- प्रकाश ठाकुर, संभागीय अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज

संभागीय अध्यक्ष ने बताया कि इसमें इमली प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है, जिसमें काम नहीं हो रहा है. मशीन रखरखाव के अभाव में खराब हो रही है. वहीं महुआ, टोरा, हर्रा, बेहड़ा सहित अन्य वनोपज का प्रोसेसिंग यूनिट लगना था. इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

30 हजार लोगों को रोजगार देने का था प्रोजेक्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

सांसद का कांग्रेस पर आरोप

बस्तर सांसद महेश कश्यप का कहना है कि फूडपार्क का लोकार्पण केंद्र सरकार के द्वारा बस्तर में किया गया था. पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, जिसने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया. इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई है. जल्द से शुरू करने का प्रयास किया जाएगा. एक बार शुरू होने के बाद फूड प्रोसेस पार्क निरंतर चलेगा.