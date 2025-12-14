ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ के बच्चे सीख रहे घुड़सवारी, इंटरनेशनल पोलो में दिखा रहे दम, बस्तर ओलंपिक में जीता लोगों का दिल

नक्सलगढ़ के बच्चे सीख रहे घुड़सवारी, इंटरनेशनल पोलो में दिखा रहे दम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नक्सल प्रभावित और दिव्यांग बच्चे भी कर रहे कमाल: टीम की प्रशिक्षक गीता दैय्या ने बताया कि ये बच्चे दंतेवाड़ा के गीदम एजुकेशन सिटी और कांकेर जिले से हैं. इनमें कई बच्चे नक्सल प्रभावित, नक्सल पीड़ित और दिव्यांग भी हैं. कुछ बच्चे पोलियोग्रस्त हैं तो कुछ सुन और बोल नहीं सकते, फिर भी वे घुड़सवारी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.

नक्सलगढ़ के घुड़सवारों ने बस्तर ओलंपिक में जीता लोगों का दिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर ओलंपिक में दिखा हुनर, अमित शाह को दी सलामी: बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में बस्तर की घुड़सवार टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. सात बड़े घोड़ों पर सवार आदिवासी बालक-बालिकाओं की टीम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सलामी दी. उनके प्रदर्शन ने समारोह में मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.

बस्तर: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में छिपी प्रतिभाएं अब सामने आ रही हैं. बस्तर ओलंपिक ने इसे मंच भी दिया है. ऐसा ही एक खेल है घुड़सवारी. रियासतकाल से घुड़सवारी कर रहे बस्तर के आदिवासी अब और ट्रेनिंग लेकर अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं.

घुड़सवारी सिखाना कोई पेशा नहीं बल्कि शौक है. ग्रामीण परिवेश से जुड़े बच्चों को जानवरों से लगाव होता है. इन्हीं गुणों को निखारकर उन्हें आगे बढ़ाया गया. केवल दो साल की ट्रेनिंग में कुछ बच्चे दुनिया के टॉप 90 खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं.- गीता दैय्या, प्रशिक्षक

नक्सलगढ़ के बच्चे सीख रहे घुड़सवारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंटरनेशनल पोलो मैच में भी दिखाया दम: बस्तर के ये बच्चे हाल ही में मणिपुर में अंतरराष्ट्रीय पोलो मैच खेलकर लौटे हैं. पोलो खेल की शुरुआत मणिपुर से हुई थी, जो आज पूरी दुनिया में खेला जाता है. पिछले दो वर्षों में 800 से अधिक बच्चों को घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया गया है.

विदेशों से लाए गए घोड़े, रोज होती है ट्रेनिंग: इन बच्चों को इंग्लैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किए गए थॉरोब्रेड घोड़ों पर ट्रेनिंग दी जाती है. संस्था के पास करीब 200 घोड़े हैं. सुबह-शाम नियमित रूप से राइडिंग अभ्यास कराया जाता है.

बच्चों की जुबानी उनके सपने

पिछले 6 महीनों से ट्रेनिंग ले रही हूं. मेरा सपना राष्ट्रीय स्तर पर खेलना और पोलो गेम में आगे बढ़ना है.- मीना उइके, कांकेर

मै दो साल से घुड़सवारी सीख रही हैं. इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की इच्छा है.- सरिता, दंतेवाड़ा

देवकी नक्सल पीड़ित हैं और मणिपुर में इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं. भविष्य में कोच बनकर बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहती हैं.- देवकी कड़ती, बीजापुर

बस्तर के आदिवासी घुड़सवार बना रहे नई पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोच ने बताया बच्चों की खासियत: कोच नदीम ने कहा कि इन बच्चों में डर बिल्कुल नहीं है. घोड़े से डरने की बजाय वे पूरे आत्मविश्वास के साथ राइडिंग करते हैं और तेजी से सीखते हैं. मेहनत के दम पर ये बच्चे जहां भी जाते हैं, मेडल जीतकर लौटते हैं.