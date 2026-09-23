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नक्सलवाद का अंधेरा छटा तो बदलने लगा बस्तर, कांकेर के युवा सशस्त्र बलों में भर्ती की कर रहे तैयारी, विधायक ने बढ़ाया हौसला

मिशन रक्षक की शुरुआत ( ETV BHARAT )