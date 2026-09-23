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नक्सलवाद का अंधेरा छटा तो बदलने लगा बस्तर, कांकेर के युवा सशस्त्र बलों में भर्ती की कर रहे तैयारी, विधायक ने बढ़ाया हौसला

कांकेर में 554 युवाओं ने पुलिस और सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए आवेदन किया है. सुशील सलाम की रिपोर्ट

Mission Rakshak
मिशन रक्षक की शुरुआत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 4:40 PM IST

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कांकेर: कभी माओवादी गतिविधियों के प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले पखांजूर इलाके में अब युवाओं के हाथों में हथियार नहीं, बल्कि वर्दी का सपना नजर आ रहा है. पुलिस और सशस्त्र बलों में भर्ती की तैयारी के लिए पखांजूर में मिशन रक्षक कार्यक्रम के तहत युवक-युवतियों के प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है.

विक्रम देव उसेंडी ने युवाओं का बढ़ाया हौसला

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम देव उसेंडी ने किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक-युवतियों ने हिस्सा लिया. जानकारी के मुताबिक पखांजूर क्षेत्र से 554 युवाओं ने भर्ती के लिए आवेदन किया है, जिनमें 354 युवक और 160 युवतियां शामिल हैं. फिलहाल 300 से अधिक युवक-युवतियां प्रशिक्षण ले रहे हैं.

उत्तर बस्तर कांकेर में बदलाव की कहानी (ETV BHARAT)

कार्यक्रम के दौरान विधायक विक्रम देव उसेंडी ने प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को टी-शर्ट वितरित किया. उन्होंने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. वहीं प्रशिक्षण के दौरान एएसपी राकेश कुर्रे, पुलिस और बीएसएफ के अधिकारी युवाओं को भर्ती प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी देते नजर आए.

Launch of Mission Rakshak in Kanker
कांकेर में मिशन रक्षक की शुरुआत (ETV BHARAT)

मिशन रक्षक का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को पुलिस और सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए मार्गदर्शन देना है. यह तस्वीर बस्तर के बदलाव को बयां कर रही है- विक्रम देव उसेंडी, विधायक, बीजेपी

MLA Vikram Dev Usendi
विधायक विक्रम देव उसेंडी (ETV BHARAT)

उत्तर बस्तर का कांकेर इलाका कभी नक्सलवाद के लिए जाना जाता था. अब यहां युवा सुरक्षा बलों और पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं. यह बदलते बस्तर की तस्वीर पेश कर रहा है.

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