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बस्तर से नक्सलवाद खात्मे के 100 दिन पूरे, सरकार ने पर्यटन और सांस्कृतिक विकास की योजनाओं की समीक्षा की

बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने के बाद पर्यटन और संस्कृति को मिलेगा नया बढ़ावा, मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Chhattisgarh Tourism review meeting
सरकार ने पर्यटन और सांस्कृतिक विकास की योजनाओं की समीक्षा की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 7:45 PM IST

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रायपुर: 10 जुलाई को बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं. राज्य सरकार का मानना है कि अब बस्तर में पर्यटन, संस्कृति और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे. सरकार का लक्ष्य बस्तर को देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाना है. इसी उद्देश्य से गुरुवार को मंत्रालय में पर्यटन और संस्कृति विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ चल रही योजनाओं, पर्यटन परियोजनाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की.

Chhattisgarh Tourism review meeting
पर्यटन परियोजनाओं की हुई समीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटन परियोजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने पर्यटन से जुड़ी योजनाओं, अधोसंरचना विकास, पर्यटक सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी. वहीं, संस्कृति विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, लोककला, लोक कलाकारों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक आयोजनों की प्रगति से अवगत कराया.

समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम के निर्देश

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय-सीमा में और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग हो, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो.

पर्यटन और संस्कृति को मिलेगा नया विस्तार

मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थलों और जनजातीय संस्कृति से समृद्ध राज्य है. इन सभी विशेषताओं का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जाए. उन्होंने नए पर्यटन स्थलों के विकास, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि लोककलाओं और लोक कलाकारों को भी व्यापक पहचान दिलाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए.

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

सरकार का मानना है कि बस्तर में शांति स्थापित होने के बाद पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

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