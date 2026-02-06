ETV Bharat / state

धुड़मारास की तरह अब तिरिया गांव भी पर्यटन के नक्शे में बना रहा पहचान, ग्राम सभा की ताकत से बदली गांव की तक़दीर

धुड़मारास की तरह अब तिरिया गांव भी पर्यटन के नक्शे में बना रहा पहचान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर, माचकोट वन परिक्षेत्र के भीतर बसा तिरिया गांव आज चर्चा का विषय है. गांव की कुल आबादी लगभग 420 है. ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2020 में गांव ने वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक दावा पेश किया था. दावे के बाद तिरिया गांव को 3057.76 हेक्टेयर भूमि पर सामुदायिक वन अधिकार पत्र मिला. इसके साथ ही गांव को जंगल की सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई. यहीं से तिरिया गांव की तस्वीर तेजी से बदलने लगी.

बस्तर का तिरिया गांव छत्तीसगढ़ और देश के लिए पर्यटन के क्षेत्र में मिसाल बना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक छोटा सा गांव तिरिया आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया है. पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने ही ऐसा कमाल किया कि अब पर्यटक यहां खींचे चले आते हैं. कभी माओवाद और डर के साए में जीने वाला यह गांव अब जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का बेहतरीन मॉडल पेश कर रहा है. ग्राम सभा को मजबूत बनाकर तिरिया गांव ने न सिर्फ अपने जंगल बचाए, बल्कि रोजगार और आमदनी के नए रास्ते भी खोले हैं.

तिरिया गांव में प्रकृति से जुड़ी कई मनमोहक जगह है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीण खुद कर रहे जंगल की रखवाली

कोर कमेटी सदस्य लुक्कूराम नाग बताते हैं कि सामुदायिक अधिकार मिलने के बाद ग्राम सभा ने जंगल की रक्षा खुद संभाल ली. गांव में 23-23 लोगों के तीन समूह बनाए गए हैं. कुल 69 ग्रामीण जंगल की निगरानी करते हैं.” ग्रामीण दो-दो दिन का राशन और पानी लेकर जंगल में रुकते हैं. ओडिशा सीमा से अवैध कटाई की सूचना मिलते ही दिन-रात मौके पर पहुंच जाते हैं.

पूरे गांव में बोर्ड लगाकर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राम सभा से शुरू हुआ ईको टूरिज्म

ग्राम सभा अध्यक्ष जय नाग के अनुसार अधिकार पत्र मिलने के बाद हमने ईको टूरिज्म शुरू किया. तिरिया के झरने, पहाड़ और घने जंगल अब पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं. ईको टूरिज्म से गांव को लाखों रुपये की आमदनी हो रही है. इससे युवाओं को गांव में ही रोजगार मिल रहा है.

ग्राम सभा ने कई नियम भी लागू किए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्लास्टिक, शराब और लाउडस्पीकर पर रोक

ग्रामीणों ने गांव और पर्यटन स्थल से कचरे की पूरी सफाई की. अब यहां ईको-फ्रेंडली कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, शराब सेवन पर रोक, लाउडस्पीकर पर रोक जैसे नियम लागू हैं, ताकि पर्यटक सुरक्षित और शांत वातावरण में प्रकृति का आनंद ले सकें.

ग्राम सभा की ताकत से बदली गांव की तक़दीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश-विदेश से लोग सीखने आ रहे हैं तिरिया मॉडल

तिरिया गांव का वन प्रबंधन और विकास मॉडल देखने देश के कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं. ग्रामीण खुद अपने अनुभव साझा करते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं. यह बस्तर के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

पर्यटकों की जुबानी तिरिया की कहानी

मैं 17 देशों की यात्रा कर चुका हूं, लेकिन जो आनंद बस्तर में मिला, वो कहीं नहीं. तिरिया की प्रकृति अद्भुत है.- संदीप जैन, पर्यटक

परिवार के साथ पहली बार आए थे, प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खो गए. ऐसा आनंद कहीं और नहीं. अमिताभ श्रीवास्तव, पर्यटक

लोग कश्मीर और मनाली जाते हैं, लेकिन बस्तर की खूबसूरती सबसे अलग है. एक बार जो आया, वापस आने का मन करता है.- रोहित त्रिवेदी, पर्यटक

प्राकृतिक पर्यटन स्थल बना तिरिया गांव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर के लिए गर्व की बात बना तिरिया गांव

तिरिया गांव ने यह साबित कर दिया कि अगर ग्राम सभा सशक्त हो, तो गांव अपने संसाधनों की रक्षा भी कर सकता है और विकास की नई इबारत भी लिख सकता है.