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बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 : शहीद स्थलों की मिट्टी होगी संग्रहित, लोकतंत्र के जयकारे की गीत गा रहा है छत्तीसगढ़- विजय शर्मा

बस्तर तिरंगा यात्रा में 90 जगहों पर पहली बार ध्वज फहराने के साथ शहीद स्थलों से मिट्टी संग्रहित होगी.ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

Bastar Tiranga Yatra 2026
बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 7:56 PM IST

8 Min Read
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रायपुर : 2026 छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई बहुत बड़े आयाम जोड़ रहा है. 15 अगस्त 2026 छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जो संभवत: पहली बार ही संभव हुआ है. 31 मार्च 2026 को खत्म हुए नक्सलवाद के बाद सरकार ने यह तय किया है कि छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा इलाका नहीं बचेगा जहां इस बार तिरंगा ना फहराया जाए. नक्सल की चपेट में रहे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी दुश्वारी यही रही है कि एक इलाके में झंडा फहराया जाता था दूसरे इलाके में नक्सली अपनी सरकार चलाते थे. नक्सली मना कर दिए तो भारत का ना तो राष्ट्रध्वज फहराया जाता था, ना ही राष्ट्रगान होता था. यह सब कुछ सिर्फ इसलिए था कि नक्सलवाद संविधान के विरुद्ध अपनी मनमानी सत्ता चलाते थे.

बीजेपी सरकार ने भारत में एक संविधान हुआ लागू
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक विधान एक संविधान फॉर्मूले को पूरी तरह लागू किया है. जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है . जहां पर सिर्फ और सिर्फ भारत का तिरंगा फहराता है. इससे अलग जाकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है. अब पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है. ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार तिरंगा फहराया जाएगा. 15 अगस्त 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास एक ऐसी तारीख तारीख बनने जा रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ में अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जहां पर स्वतंत्रता के मायने ना समझ जाएं आजादी का मतलब न समझा जाए. आजादी मतलब अपने मन वाली आजादी जिसमें बंदूक के बल पर संविधान के विरोध वाली बात ना कही जाए.

बस्तर तिरंगा यात्रा में शहीद स्थलों की मिट्टी होगी संग्रहित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलिदान और शहादत को श्रद्धांजलि

भारतीय जनता पार्टी जिस तिरंगा अभियान को चल रही है इसका मकसद सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में सजग करना है. सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में इस बात की जानकारी देना कि हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं. बस्तर की जिन क्षेत्रों में आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया वहां के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. सरकार के मंत्री खुद आम लोगों के बीच जा रहे हैं. और वहां पर लोगों को स्वतंत्रता दिवस और तिरंगा अभियान से जोड़ने का अनुरोध कर रहे हैं. वैसे क्षेत्र में जहां आज तक जाना नहीं हुआ उन क्षेत्रों तक भी सरकार की पहुंच बनाई जा रही है.



90 जगहों पर पहली बार फहरेगा तिरंगा

सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े में यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में अभी ऐसे 90 स्थान हैं जहां पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा. मतलब साफ है कि आजादी के बाद से आज तक 90 ऐसे स्थान छत्तीसगढ़ के रह गए हैं जहां पर तिरंगा नहीं फहराया गया है. इन जगहों पर आजादी की बात तो होती थी लेकिन आजादी के मायने वहां तक नहीं पहुंची थी. इस बार छत्तीसगढ़ आजादी के मायने उन जगहों तक पहुंचा रहा है. तिरंगा यात्रा को लेकर जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जब युवा कुछ ठान लेता है कि बदलना है तो चीज बदल जाती हैं.

शहादत वाले स्थानों की मिट्टी

विजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के सर्वोच्च बलिदान को भी इसमें याद किया जाएगा . यह अमन और विश्वास का प्रतीक बनेगा. उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से तिरंगा बस्तर के कोने-कोने तक फहराया जाएगा, ताकि भारत का संविधान छत्तीसगढ़ के हर कोने में लागू हो सके. उन्होंने कहा कि बस्तर तिरंगा यात्रा के दौरान स्थान पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. जहां पर नक्सलियों द्वारा बड़ी जनहानि की गई है उन्होंने कहा कि अपने वीर शहीदों की श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा.

इस यात्रा के पहले शहीदों के शहादत वाले स्थानों की मिट्टी को श्रद्धापूर्वक संग्रहित करके सुरक्षित किया जाएगा और इस मिट्टी को भविष्य में शहीदों के लिए निर्मित होने वाले संग्रहालय में सुरक्षित किया जाएगा. ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने शहीदों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा ले सकें. शहीदों की स्मृति में आने वाली पीढ़ियों तक भावनात्मक लगाव बना रहे साथ ही उन्हें यह भी पता रहे कि हमें नक्सली से आजादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति थी वह किस तरह की लड़ाई थी- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम छग

बस्तर तिरंगा यात्रा 2026

स्वतंत्रता दिवस को लेकर बस्तर अंचल में ‘बस्तर तिरंगा यात्रा 2026’ का आयोजन हो रहा है.12 से 15 अगस्त तक इस तिरंगा यात्रा में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे. मोटरसाइकिलों के माध्यम से आयोजित होने वाली यह यात्रा बस्तर के उन क्षेत्रों और ग्रामों तक पहुंचेगी, जो कभी नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे हैं और अब शांति, सुरक्षा एवं विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं. बस्तर तिरंगा यात्रा में वुमन बाइकर्स रैली की विशेष भागीदारी रहेगी. प्रत्येक जिले से बड़ी संख्या में बाइक राइडर शामिल होंगे और महिला बाइकर्स भी तिरंगा हाथ में लेकर इस यात्रा का हिस्सा बनेंगी. यात्रा में स्थानीय युवा, स्वयंसेवी संगठन, महिला समूह, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट-गाइड और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता रहेगी.



बस्तर में हर घर तिरंगा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा बस्तर तिरंगा यात्रा 12 अगस्त को यात्रा नारायणपुर से शुरु होकर धौड़ाई, कन्हारगांव, कोड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसूर और गीदम होते हुए दंतेवाड़ा पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा.

13 अगस्त को यात्रा दंतेवाड़ा से कुआकोंडा, भुसारास घाटी, चिंगावरम, सुकमा, एर्राबोर, मनीकोंटा, दोरनापाल, पोलमपल्ली, बुर्कापाल, मिनपा-टाड़मेटला, चिंतलनार, जगरगुंडा, सिलगेर, टेकलगुड़ेम और आवापल्ली होते हुए बीजापुर पहुंचेगी. बीजापुर में रात्रि विश्राम होगा.

14 अगस्त को यात्रा बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, नंबी और ताड़पाला होते हुए कुर्रेगुट्टालु पहाड़ी पहुंचेगी, जहां यात्रा के अंतिम पड़ाव पर कभी माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले कुर्रेगुट्टालु की पहाड़ी पर तिरंगा फहराया जाएगा.


‘एक पेड़ शहीदों के नाम’

इस यात्रा के प्रत्येक घटना स्थल पर ‘एक पेड़ शहीदों के नाम’ अभियान के तहत स्थल पर जितने लोग शहीद हुए हैं उतने ही पौधों का पौधारोपण किया जाएगा. इसके साथ ही युवाओं, विद्यार्थियों और खेल प्रतिभाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. नशामुक्ति एवं साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूकता का संदेश दिया जाएगा. तिरंगा यात्रा के दौरान सांस्कृतिक संध्याओं में बस्तर के पारंपरिक लोकनृत्य, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.साथ ही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल सेवाओं और अलग-अलग शासकीय योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. पुनर्वासित युवाओं की सफलता की कहानियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा.प्रत्येक जिला मुख्यालय में बस्तर की वादियों के मध्य बस्तर शांति दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा. विशाल तिरंगा मार्च, राष्ट्रगान, शहीद सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.

पुतले को राखी बांधती हैं बहने

‘बस्तर तिरंगा यात्रा 2026’ को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह केवल तिंरंगा यात्रा नाम भर नहीं है. इसमें भावनाएं जुड़ी हैं. जहां पर नक्सलियों ने नरसंहार किया है उन स्थानों पर आज भी लोगों में दहशत है. कई जगहें ऐसी हैं जहां बहनें आज भी अपने भाईयों के पुतले को राखी बांधती हैं. इसकी मूल वजह नक्सलियों ने उस पूरे गांव में नरसंहार किया है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सभी स्थानों पर हम लोग जाएंगे और उस गांव में तिरंगा अभियान चलाकर लोगों को जागरुक करेंगे. सरकार इन इलाकों के विकास के लिए काम कर रही है लेकिन जो मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों के मजबूत करना है उसका काम किया जाएगा. विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद से हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करना शुरु किया है. हम लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए काम भी किया जा रहा है.

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