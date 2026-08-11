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बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 : शहीद स्थलों की मिट्टी होगी संग्रहित, लोकतंत्र के जयकारे की गीत गा रहा है छत्तीसगढ़- विजय शर्मा

रायपुर : 2026 छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई बहुत बड़े आयाम जोड़ रहा है. 15 अगस्त 2026 छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जो संभवत: पहली बार ही संभव हुआ है. 31 मार्च 2026 को खत्म हुए नक्सलवाद के बाद सरकार ने यह तय किया है कि छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा इलाका नहीं बचेगा जहां इस बार तिरंगा ना फहराया जाए. नक्सल की चपेट में रहे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी दुश्वारी यही रही है कि एक इलाके में झंडा फहराया जाता था दूसरे इलाके में नक्सली अपनी सरकार चलाते थे. नक्सली मना कर दिए तो भारत का ना तो राष्ट्रध्वज फहराया जाता था, ना ही राष्ट्रगान होता था. यह सब कुछ सिर्फ इसलिए था कि नक्सलवाद संविधान के विरुद्ध अपनी मनमानी सत्ता चलाते थे.



बीजेपी सरकार ने भारत में एक संविधान हुआ लागू

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक विधान एक संविधान फॉर्मूले को पूरी तरह लागू किया है. जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है . जहां पर सिर्फ और सिर्फ भारत का तिरंगा फहराता है. इससे अलग जाकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है. अब पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है. ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार तिरंगा फहराया जाएगा. 15 अगस्त 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास एक ऐसी तारीख तारीख बनने जा रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ में अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जहां पर स्वतंत्रता के मायने ना समझ जाएं आजादी का मतलब न समझा जाए. आजादी मतलब अपने मन वाली आजादी जिसमें बंदूक के बल पर संविधान के विरोध वाली बात ना कही जाए.

बस्तर तिरंगा यात्रा में शहीद स्थलों की मिट्टी होगी संग्रहित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलिदान और शहादत को श्रद्धांजलि

भारतीय जनता पार्टी जिस तिरंगा अभियान को चल रही है इसका मकसद सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में सजग करना है. सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में इस बात की जानकारी देना कि हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं. बस्तर की जिन क्षेत्रों में आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया वहां के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. सरकार के मंत्री खुद आम लोगों के बीच जा रहे हैं. और वहां पर लोगों को स्वतंत्रता दिवस और तिरंगा अभियान से जोड़ने का अनुरोध कर रहे हैं. वैसे क्षेत्र में जहां आज तक जाना नहीं हुआ उन क्षेत्रों तक भी सरकार की पहुंच बनाई जा रही है.





90 जगहों पर पहली बार फहरेगा तिरंगा

सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े में यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में अभी ऐसे 90 स्थान हैं जहां पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा. मतलब साफ है कि आजादी के बाद से आज तक 90 ऐसे स्थान छत्तीसगढ़ के रह गए हैं जहां पर तिरंगा नहीं फहराया गया है. इन जगहों पर आजादी की बात तो होती थी लेकिन आजादी के मायने वहां तक नहीं पहुंची थी. इस बार छत्तीसगढ़ आजादी के मायने उन जगहों तक पहुंचा रहा है. तिरंगा यात्रा को लेकर जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जब युवा कुछ ठान लेता है कि बदलना है तो चीज बदल जाती हैं.



शहादत वाले स्थानों की मिट्टी

विजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के सर्वोच्च बलिदान को भी इसमें याद किया जाएगा . यह अमन और विश्वास का प्रतीक बनेगा. उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से तिरंगा बस्तर के कोने-कोने तक फहराया जाएगा, ताकि भारत का संविधान छत्तीसगढ़ के हर कोने में लागू हो सके. उन्होंने कहा कि बस्तर तिरंगा यात्रा के दौरान स्थान पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. जहां पर नक्सलियों द्वारा बड़ी जनहानि की गई है उन्होंने कहा कि अपने वीर शहीदों की श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा.