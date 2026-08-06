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बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प, 76वीं जयंती पर श्रद्धांजलि और रक्तदान

पूर्व विधायक देवती कर्मा ने कहा कि महेंद्र कर्मा के सपनों को साकार करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

Bastar Tiger Mahendra Karma
बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को श्रद्धांजलि (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
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दंतेवाड़ा: साल 2013 में नक्सल हमले में शहीद बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की बुधवार को 76वीं जयंती मनाई गई. इस अवसर पर गायत्री मंदिर चौक स्थित शहीद महेंद्र कर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने पुष्प अर्पित कर महेंद्र कर्मा के योगदान को याद किया और उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया.

बस्तर टाइगर की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम

श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा ने बस्तर की शांति, विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया. उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और अंतिम समय तक बस्तरवासियों की आवाज बनकर संघर्ष करते रहे. उनके साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति और जनसेवा की भावना आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

Bastar Tiger Mahendra Karma
महेंद्र कर्मा की 76वीं जयंती पर रक्तदान (ETV Bharat Chhattisgarh)

रक्तदान शिविर का आयोजन

इस अवसर पर महिला कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।. शिविर में महिलाओं और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया. इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा की स्मृति में रक्तदान जैसा पुनीत कार्य समाज सेवा का सबसे बड़ा संदेश है. युवाओं ने रक्तदान कर मानवता की सेवा का संकल्प दोहराया और ज्यादा से ज्यादा लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की.

बस्तर की जनता की आवाज थे महेंद्र कर्मा: देवती कर्मा

पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महेंद्र कर्मा केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि बस्तर की जनता की आवाज थे. उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण क्षेत्र के विकास, शांति और लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित किया. उनका बलिदान केवल हमारे परिवार की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की अमूल्य धरोहर है. उनकी जयंती पर हम सभी का दायित्व है कि उनके संघर्ष, साहस और सेवा की भावना को आगे बढ़ाएं और समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की सेवा को अपना संकल्प बनाएं. यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

कांग्रेस नेताओं और आम लोगों ने दी महेंद्र कर्मा को दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने भी कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा के विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे. उन्होंने समाज में भाईचारा, लोकतंत्र और जनसेवा के मूल्यों को मजबूत करने का आह्वान किया. इस अवसर पर सुलोचना कर्मा, सद्दू दादा, मनोज कौरव, इंदिरा शर्मा, एन. नागराज, विमल सलाम, सुमित्रा सोरी, रितेश जैन, आसिफ रजा, गणेश दुर्गा, रवि कर्मा, रानू राव, मनीष ठाकुर, राकेश मांडवी, इंद्रा ठाकुर, गायन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे.

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