बस्तर के लिए 40 साल की सेवा, मुख्यमंत्री साय ने की पद्मश्री सम्मानित गोडबोले दंपति की सराहना
रायपुर में मुख्यमंत्री ने गोडबोले दंपति से की मुलाकात, कहा- चार दशक का समर्पण मानवता की असाधारण मिसाल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 29, 2026 at 8:30 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्मश्री सम्मानित समाजसेवी दंपति डॉ. सुनीता गोडबोले और डॉ. रामचंद्र गोडबोले से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने बस्तर और जनजातीय समाज के बीच पिछले चार दशकों से किए जा रहे उनके सेवा कार्यों की सराहना की.
बस्तर से जुड़ गया है गहरा रिश्ता
गोडबोले दंपति ने मुख्यमंत्री से कहा कि उन्हें बस्तर और यहां के लोगों से बहुत लगाव है. वे गोंडी और हल्बी भाषा में लोगों से बात करते हैं और अब बस्तर छोड़ना नहीं चाहते. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल सेवा नहीं, बल्कि बस्तर और जनजातीय संस्कृति के प्रति गहरा समर्पण है.
स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए किया काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोडबोले दंपति ने दूर-दराज इलाकों में लोगों का मुफ्त इलाज किया. उन्होंने कुपोषण, टीबी, मलेरिया और पीलिया जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ शिक्षा और नशामुक्ति पर भी काम किया.
नक्सलवाद के कठिन समय में भी गोडबोले दंपति बस्तर में डटे रहे और लगातार लोगों की सेवा करते रहे. यह मानवता और समाज के प्रति असाधारण समर्पण का उदाहरण है.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
स्थानीय संस्कृति को अपनाया
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोडबोले दंपति ने केवल बस्तर में काम ही नहीं किया, बल्कि यहां की संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली को भी अपनाया. स्थानीय भाषाओं में संवाद करने से लोगों के साथ उनका भरोसे का रिश्ता मजबूत हुआ.
सरकार का फोकस विकास और जनसेवा पर
आगे सीएम ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर में विकास और विश्वास की नीति पर काम कर रही है. सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने कहा कि नियद नेल्ला नार जैसी योजनाओं के जरिए दूरस्थ इलाकों तक शासन और विकास पहुंचाया जा रहा है.
संत गहिरा गुरु से प्रेरणा
चर्चा के दौरान गोडबोले दंपति ने संत गहिरा गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त की. उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय परंपराओं से अपने जुड़ाव की जानकारी साझा की.
मुख्यमंत्री ने जताया विश्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोडबोले दंपति की सेवा और समर्पण की भावना समाज में जनसेवा और जागरूकता की नई प्रेरणा देगी.