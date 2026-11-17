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कांकेर के कोयलीबेड़ा में मिला नक्सल डंप, आईईडी और हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन में सफलता

कांकेर में नक्सल डंप बरामद ( ETV BHARAT )

कांकेर: छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है. इस दौरान जवानों को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत अहम सफलता मिली है. कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मोदेमरका और मिच्चेबेड़ा फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया. इस सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों का डंप मिला है. इस डंप में हथियार, विस्फोटक और नक्सली गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले सामान मिले हैं.

एंटी नक्सल ऑपरेशन और सर्च अभियान में सफलता कांकेर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम इलाके में सर्चिंग अभियान पर निकली थी. इस दौरान जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल डम्प का पता चला. तलाशी लेने पर एक भारमार बंदूक, करीब एक किलोग्राम संदिग्ध IED मैकेनिज्म, लगभग एक किलोग्राम गन पाउडर और दो डेटोनेटर बरामद किए गए. सुरक्षाबलों की बीडीएस टीम ने आईईडी और विस्फोटक को मौके पर नष्ट कर दिया.