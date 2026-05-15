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बस्तर के सुरक्षा कैंप अब बनेंगे 'जन सुविधा केंद्र', नक्सलवाद खात्मे के बाद बदलेगी तस्वीर, नेतनार से अमित शाह करेंगे शुरुआत

बस्तर में बदलेगी सुरक्षा कैंप की तस्वीर, 3-4 बैरकों को जनसेवा केंद्र में बदला जाएगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर: करीब 4 दशकों (40 साल) तक बस्तर का इलाका नक्सलियों के कब्जे में था. इस वजह से यहां के लोगों ने सालों तक दुख और डर झेला. नक्सलियों को खत्म करने के लिए पुलिस ने बस्तर के जंगलों में कई सुरक्षा कैंप बनाए और वहां पैरामिलिट्री फोर्स (सुरक्षाबलों) को तैनात किया. अब बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है और नक्सलियों का खौफ समाप्त हो गया है. ऐसे में सुरक्षा कैंप को अब ग्रामीणों के विकास के लिए जोड़ा जा रहा है.

सुरक्षा कैंप अब बनेंगे 'विकास केंद्र'

बस्तर में सुरक्षाबलों के सैकड़ों कैंप मौजूद हैं. अब सरकार इन कैंपों को ग्रामीणों के विकास और मदद के लिए इस्तेमाल करने जा रही है. जिसकी शुरुआत 18 मई को देश के गृहमंत्री अमित शाह के हाथों होगी. नई योजना की शुरुआत के बाद अब ये केंद्र जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित होंगे.

कैंपों में ग्रामीणों को क्या सुविधाएं मिलेंगी?

पहले ये कैंप सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए थे. अब ये स्थानीय लोगों और जवानों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे. सरकार की नई रणनीति के तहत हर सुरक्षा कैंप के 3 से 4 बैरकों (कमरों) को 'जन समस्या निवारण' और 'जनसुविधा केंद्र' में बदला जाएगा. यानी अब एक ही कैंप के अंदर जवान सुरक्षा भी करेंगे और साथ-साथ बस्तर के विकास का काम भी चलेगा.

बस्तर में नक्सली गतिविधियां लगभग खत्म हो चुकी हैं. इसलिए कैंपों के खाली हिस्सों का इस्तेमाल जनता की मूलभूत (जरूरी) सुविधाओं के लिए किया जा रहा है. अभी इसकी पूरी रूपरेखा (प्लान) तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.- सुंदरराज पी., बस्तर आईजी

यहां ग्रामीणों को ये फायदे मिलेंगे