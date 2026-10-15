पंचमी पर दंतेश्वरी के दरबार पहुंचा राजपरिवार, निभाई वर्षों पुरानी परंपरा, बस्तर दशहरा का दिया न्योता
दंतेवाड़ा पहुंचे बस्तर राजपरिवार के कमलचंद भंजदेव, मां दंतेश्वरी की डोली के आगमन के बाद ही मनाया जाता है बस्तर दशहरा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 7:29 PM IST
दंतेवाड़ा. बस्तर दशहरा को लेकर दंतेश्वरी मंदिर में वर्षों से चली आ रही परंपरा को आज भी निभाया गया. शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आस्था, परंपरा और राजपरिवार की धार्मिक विरासत का अनूठा संगम देखने को मिला. बस्तर राजपरिवार के सुपुत्र कमलचंद भंजदेव अपने परिवार के साथ दंतेवाड़ा पहुंचे और मां दंतेश्वरी को बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए पारंपरिक रूप से आमंत्रण दिया.
मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचने पर मंदिर की टेंपल कमेटी, प्रधान पुजारी, सेवादारों और 12 लकवार के प्रतिनिधियों ने मुख्य द्वार पर पुष्पमाला पहनाकर राजपरिवार का स्वागत किया. पारंपरिक रीति-रिवाजों और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच राजपरिवार ने सम्मानपूर्वक मंदिर में प्रवेश किया.
छोटी माता मंदिर में भी की पूजा
मंदिर में प्रवेश के बाद कमलचंद भंजदेव ने अपने परिवार के साथ मां दंतेश्वरी की विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश सहित बस्तर अंचल की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की. मुख्य मंदिर में दर्शन के बाद राजपरिवार छोटी माता मंदिर पहुंचा. इसके बाद परिवार ने भैरव मंदिर पहुंचकर भैरव बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया.
इस दौरान मां दंतेश्वरी के प्रति राजपरिवार की आस्था और बस्तर की प्राचीन धार्मिक परंपराओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाई दी. नवरात्र के अवसर पर राजपरिवार के आगमन को मंदिर की परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रसंग माना जाता है.
क्या है परंपरा जानिए?
कमलचंद भंजदेव ने कहा कि बस्तर दशहरा की परंपरा में मां दंतेश्वरी का विशेष महत्व है. मां की डोली के आगमन के पश्चात ही बस्तर दशहरा मनाने की परंपरा आगे बढ़ती है. यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बस्तर की ऐतिहासिक विरासत, लोक आस्था और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है.
बस्तर की परंपराएं हमारी सांस्कृतिक पहचान हैं. वर्षों से चली आ रही परंपरा को परिवार आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभा रहा है. मां दंतेश्वरी राजपरिवार की आराध्य देवी हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्र की पंचमी पर परिवार मां को बस्तर दशहरा के लिए आमंत्रित करने दंतेवाड़ा पहुंचा है.- कमलचंद भंजदेव, राजपरिवार
आस्था और परंपरा से जुड़ा है बस्तर दशहरा
बस्तर दशहरा अपनी विशिष्ट परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के कारण देशभर में अलग पहचान रखता है. इस पर्व में मां दंतेश्वरी की भूमिका केंद्रीय मानी जाती है. राजपरिवार द्वारा पंचमी के दिन मंदिर पहुंचकर माता को आमंत्रण देने की परंपरा इसी धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. कमलचंद भंजदेव ने मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए दूर-दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की.