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पंचमी पर दंतेश्वरी के दरबार पहुंचा राजपरिवार, निभाई वर्षों पुरानी परंपरा, बस्तर दशहरा का दिया न्योता

पंचमी पर दंतेश्वरी के दरबार पहुंचा राजपरिवार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा. बस्तर दशहरा को लेकर दंतेश्वरी मंदिर में वर्षों से चली आ रही परंपरा को आज भी निभाया गया. शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन आस्था, परंपरा और राजपरिवार की धार्मिक विरासत का अनूठा संगम देखने को मिला. बस्तर राजपरिवार के सुपुत्र कमलचंद भंजदेव अपने परिवार के साथ दंतेवाड़ा पहुंचे और मां दंतेश्वरी को बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए पारंपरिक रूप से आमंत्रण दिया.

मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचने पर मंदिर की टेंपल कमेटी, प्रधान पुजारी, सेवादारों और 12 लकवार के प्रतिनिधियों ने मुख्य द्वार पर पुष्पमाला पहनाकर राजपरिवार का स्वागत किया. पारंपरिक रीति-रिवाजों और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच राजपरिवार ने सम्मानपूर्वक मंदिर में प्रवेश किया.