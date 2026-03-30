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बस्तर में होगा राइडर्स मीट, 4 अप्रैल को देश के कई राज्यों के राइडर्स जगदलपुर में करेंगे स्टंट, 5 को बाइक रैली भी

बस्तर ओलंपिक, पंडुम और हैरिटेज मैराथन के बाद अब राइडर्स मीट का आयोजन होने जा रहा है. जर्मनी से भी राइडर के आने की संभावना.

Bastar Riders Meet 2026
4 अप्रैल को देश के कई राज्यों के राइडर्स जगदलपुर में करेंगे स्टंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
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बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार 'बस्तर राइडर्स मीट 2026' कार्यक्रम होने जा रहा है. जिसे गरुड़ा द राइडर्स क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा है. आयोजकर्ता चंदन दास ने बताया कि बस्तर को माओवाद प्रभावित, पिछड़ा इलाका और न जाने किन किन शब्दों से संबोधित किया जाता है. बस्तर की इस छवि को बदलने के लिए इसका आयोजन होगा.

4 अप्रैल को बस्तर में होगा राइडर्स मीट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कब होगा आयोजन?

4 अप्रैल को बस्तर राइडर्स मीट 2026 का आयोजन जगदलपुर शहर में किया जा रहा है. जिसमें कई राज्यों के बाइक राइडर्स और राइडिंग के शौकीन लोग बस्तर आयेंगे. इसके अलावा जर्मनी से भी एक राइडर्स के आने की संभावना है. इस कार्यक्रम में बस्तर की संस्कृति, खानपान, वेशभूषा से परिचित होंगे.

बस्तर में पर्य़टन के साथ बाइक राइडिंग की संभावना

सुरक्षित बस्तर के अद्भुत और अद्वितीय नज़ारो का अवलोकन भी बस्तर राइडर करेंगे. बस्तर में बाइक राइड की अपार संभावनाओं को देखते हुए जिले के कई विभागों के साथ तालमेल करके बाइक राइडर्स के लिए बस्तर दर्शन और पर्यटन की दृष्टि से बस्तर के खास जगहों को दिखाने का कार्यक्रम भी रखा हुआ है.

Bastar Riders Meet 2026
गरुड़ा द राइडर्स क्लब की ओर से बस्तर में बड़ा आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

और क्या खास होगा?

बाइक राइडर्स इस कार्यक्रम के माध्यम से यातायात सुरक्षा नियमों का पालन और सुरक्षा से फायदे के बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे. साथ ही अपने राइडिंग के अनुभवों को भी साझा करेंगे. स्थानीय प्रतिभाओं और बस्तरवासियों के लिए एक अनूठा उत्सव होगा. जहां राइडिंग की भावना और बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर एक साथ नजर आएगी.

आयोजन की प्रमुख विशेषताएं

  • बाइक शो एवं प्रदर्शनी- कई ब्रांड की आकर्षक बाइक की भव्य प्रदर्शनी होगी
  • राइडिंग शो- कुशल राइडर्स रोमांचक स्टंट और परफॉर्मेंस करेंगे.
  • पुरस्कार वितरण- स्थानीय कलाकारों और खिलाड़ियों को संगठित करके पुरुस्कार वितरण भी किया जाएगा.
  • 500 बाइक राइडर्स- इस कार्यक्रम में करीब 1 हजार लोगों के उपस्थित होने की संभावना हैं. जिसमें 500 बाइक राइडर्स शामिल रहेंगे.
  • स्थानीय कलाकारों को मंच- बस्तर की अद्भुत प्रतिभाओं को मंच मिलेगा. जिसमें स्थानीय कलाकार संगीतकार और अन्य लोग अपने टैलेंट प्रदर्शन करेंगे.
  • इसके अलावा बस्तर की पारंपरिक व्यंजनों का स्वादिष्ट अनुभव भी लोगों को कराया जाएगा. इस कार्यक्रम से बस्तर को एक राष्ट्रीय पहचान मिल सके.
Bastar Riders Meet 2026
छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार 'बस्तर राइडर्स मीट 2026' कार्यक्रम होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डर्ट बाइक रेस क्या है जानिए?

ये एक बड़ा स्पोर्ट होता है. जहां पहाड़, गीली मिट्टी, धूल जैसे कई चीजें होती है. ऐसे जगहों पर राइडिंग करना काफी खतरनाक होता है. इसे केवल सर्टिफाइल्ड लोग ही करते हैं. इसी का एक कार्यक्रम बस्तर में आयोजित किया जाएगा. इसमें प्रोफेशनल बाइक राइडर्स हिस्सा लेंगे. इसके अलावा बाइक स्टंट कार्यक्रम भी किया जाएगा. जिसे भी केवल प्रोफेशनल लोग ही करेंगे.

बाइक रैली भी होगी

इसके साथ ही 5 अप्रैल को जगदलपुर से चित्रकोट जलप्रपात तक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी. इस रैली में यह संदेश दिया जाएगा कि सभी चालक हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें. सावधानीपूर्वक गाड़ियां चलाएं. रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा. इस रैली में बस्तर जिले के SP और अन्य पुलिस के अधिकारी-जवान भी शामिल रहेंगे.

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