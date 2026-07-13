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नक्सल केसों के तहत जेल में बंद आदिवासियों के परिजनों ने गृह मंत्री से की मुलाकात, रिहाई की लगाई गुहार

रायपुर : बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है. अब इसके बाद छत्तीसगढ़ में नक्सल केसों में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई को लेकर मांग तेज हो गई है. बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी की अगुवाई में बस्तर के आदिवासी परिवारों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से विधानसभा परिसर में मुलाकात की. इन परिवारों ने नक्सल केसों के तहत जेल में बंद अपने लोगों की रिहाई की मांग की.

वर्षों से जेल में बंद आदिवासी लोगों जो नक्सल केस में जेल की सजा काट रहे हैं. उन्हें बिना शर्त के रिहा करने की मांग की गई है. इस बारे में बीजापुर से कांग्रेस के विधायक विक्रम शाह मंडावी ने कहा कि कई खूंखार नक्सलियों को सरेंडर करने के बाद उनके ऊपर लगे केसों को हटा दिया गया है. ऐसे लोगों के परिवार जन आज हमारे साथ आए हैं. उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की है. हम लोगों ने गृह मंत्री से मांग की है कि निर्दोष आदिवासियों की रिहाई हो.

बस्तर के आदिवासियों की मांगें (ETV BHARAT)

हम लोगों ने आदिवासी परिवारों के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की है. सकारात्मक बात हुई है. उम्मीद है कि जल्द निर्दोष आदिवासियों की रिहाई हो सकेगी- विक्रम शाह मंडावी, कांग्रेस विधायक, बीजापुर

नक्सल केसों में फंसे लोगों के परिजनों ने क्या कहा ?

नक्सल केसों में जो लोग जेल में बंद हैं उनके परिवार वालों ने कहा कि यह सभी लोग निर्दोष है. उन्हें नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिया गया है. जब खूंखार नक्सलियों को सरेंडर करने के बाद उनके ऊपर से केस हटा दिया गया है. ऐसे में हमारे परिवार वालों को भी रियायत मिलनी चाहिए. इसलिए हम लोगों ने गृह मंत्री से मुलाकात की है. उन्होंने कहा कि छोटा केस वाले लोगों की रिहाई पर विचार किया जाएगा. इस मामले में दोबारा फिर मीटिंग होगी. अब देखिए इसमें क्या होता है.