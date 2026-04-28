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तोते की अवैध बिक्री पर कार्रवाई के लिए पहुंचे रेंजर व टीम के साथ मारपीट, बनाया बंधक

जगदलपुर के संजय मार्केट में एक सब्जी बेचने वाला नवजात तोतों की बिक्री कर रहा था, जिसकी सूचना पर टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी.

BASTAR RANGER BEATEN UP
बस्तर में तोते की अवैध खरीदी बिक्री (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
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बस्तर: जगदलपुर में तोते की अवैध खरीद फरोख्त को लेकर एक और बड़ा विवाद सामने आया है. तोता के बच्चों को बेचे जाने की शिकायत पर कार्रवाई के लिए पहुंची वन विभाग की टीम के साथ लोगों ने मारपीट की. उन्हें कुछ समय तक खंभे में बांधकर रखा. मारपीट के बाद मामला कोतवाली थाने दर्ज किया गया है. यह घटना सोमवार दोपहर 1 बजे की है.

तोते की अवैध बिक्री पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी टीम

घटना सोमवार दोपहर 1 बजे की है. पीड़ित रेंजर कोतवाली थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित रेंजर अक्षय कश्यप ने बताया कि मुखबिर से उन्हें सूचना मिली थी कि जगदलपुर शहर के संजय मार्केट में एक सब्जी बेचने वाला अवैध तरीके से तोता बेच रहा है. जिस पर एक फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम तैयार की गई और उन्हें मौके के लिए रवाना किया गया.

बस्तर में रेंजर के साथ मारपीट (ETV Bharat Chhattisgarh)

टीम ने मौके पर नवजात तोता बच्चों की बिक्री होते देखा. उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए रेंजर औऱ उनकी टीम ने खुद प्लानिंग के साथ खरीदी की. इस दौरान एक बक्से में 13 तोते रखे हुए मिले. इसके बाद रेंजर ने आरोपी सब्जी विक्रेता को अपने बारे में बताया औऱ उसे ले जाने लगे. इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे सब्जी विक्रेता पहुंच गए और उनके साथ झूमाझटकी करने लगे. इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ करीब आधे घंटे तक मारपीट की और उन्हें बंधक बना लिया. वन विभाग के अन्य लोगों की सहायता से किसी तरह रेंजर और उनकी टीम छूटी और कोतवाली थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई.

आधे घंटे तक मारपीट की और 10 मिनट तक बांधकर रखा गया था- अक्षय कश्यप, पीड़ित रेंजर

जगदलपुर कोतवाली पुलिस कर रही कार्रवाई

कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि तोते पर कार्रवाई के लिए पहुंची वन विभाग की टीम के साथ पिता पुत्र सहित अन्य लोगों ने मारपीट की है. जिसमें पिता-पुत्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है. वहीं बंधक बनाने के मामले पर अन्य साक्ष्य जुटाकर प्रकरण में धाराएं जोड़ी जाएगी. साथ ही मारपीट करने वाले अन्य लोगों की भी तलाशी जारी है. जिन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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