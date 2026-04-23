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बस्तर की रेल परियोजना में आएगी तेजी, कई जगहों पर काम होगा शुरु : अवधेश त्रिवेदी

बस्तर की रेल परियोजना में आएगी तेजी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभी कौन सी रेल परियोजना पर काम हो रहा है.कब इसकी शुरुआत हुई है और कब तक यह काम पूर्ण कर लिया जाएगा ?वर्तमान में जिस रेल लाइन परियोजना का काम चल रहा है वह दुर्ग दल्ली राजहरा रावघाट परियोजना है. इसका काम अब अंतिम चरणों में है. रावघाट स्टेशन पर काम भी रेलवे ने शुरू कर दिया है.आने वाले दो से तीन महीने में रावघाट स्टेशन के सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे. अभी ताड़ोकी तक रेलवे लाइन पहुंच चुकी है. रावघाट इस परियोजना का अंतिम स्टेशन है. अगली परियोजना जो अभी स्वीकृत हुई है. वह रावघाट से जगदलपुर तक है. यह रेल लाइन 140 किलोमीटर लंबी होगी. इसका बजट लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास है. रावघाट से जगदलपुर तक यह परियोजना अगले 5 साल में पूरा कर लिया जाएगा. रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन का काम एक कंपनी को दिया गया था, लेकिन क्रिटिकल क्षेत्र होने की वजह से यह कार्य नहीं हो पा रहा था. लेकिन अब कैबिनेट प्रस्ताव पास होने के बाद रावघाट से जगदलपुर तक रेल लाइन का काम भी शुरू कर दिया गया है. रावघाट से जगदलपुर तक इस रेल लाइन परियोजना में 4 जिले कवर होंगे. जिसमे कांकेर नारायणपुर कोंडागांव और जगदलपुर शामिल है. बाकी बस्तर संभाग के अन्य जिलों के लिए गढ़चिरौली से बचेली का प्रोजेक्ट था जो बीजापुर बस्तर और सुकमा को जोड़ेगा. इसके अलावा रेल परियोजनाओं में तीसरा प्रोजेक्ट धमतरी और कोंडागांव तक की रेललाइन इस रेल परियोजना में इनवायरमेंटल इशूज आ रहे हैं. बावजूद इसके इस पर भी प्रयास किया जा रहा है. बात अगर सुरक्षा व्यवस्था और कार्य की तेजी की करें तो 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का जो संकल्प था जो आज पूरा हो चुका है. ऐसे में धरातल पर जो चैलेंजेस हैं काम कैसे तेजी से शुरू हो. क्योंकि लोग वर्षों तक जिन परिस्थितियों में नक्सलवाद का दंश झेल रहे थे. उनसे अब बाहर निकल चुके हैं और अब परिस्थितिया भी बदल गई है. चाहे वह जिला प्रशासन हो राज्य सरकार हो अन्य जो भी सामाजिक संगठन है वह सभी आगे आ रहे हैं. बड़ी तेजी से उन चीजों को पूरा किया जा रहा है. पहले जो समस्या मैनपॉवर के साथ ही लेबर की समस्या प्रोजेक्ट को पूरा करने यह समस्या आती थी. लेकिन अब उस तरह की कोई भी समस्या नहीं है. प्रोजेक्ट के लिए जो सर्वे का काम होना है उसमें भी बड़ी समस्या आती थी. साथ ही साथ बस्तर नक्सली मुक्त घोषित हो गया जो सेना का या पैरामिलिट्री फोर्सेस अभी भी उस क्षेत्र में है उनका सहयोग किसी भी अनहोनी घटना को रोकने के लिए तैयार है. ताकि इस प्रोजेक्ट में किसी तरह की कोई देरी ना हो.रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन की दूरी 140 किलोमीटर है. इसमें कितने स्टेशन होंगे और कितने यात्रियों को इस रेल लाइन का फायदा मिलेगा ?रावघाट से जगदलपुर 140 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन में 13 स्टेशन रेलवे ने प्लान किए हैं. इस रेल लाइन के शुरू होने से पूरे बस्तर क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा. जब रावघाट से जगदलपुर को कनेक्ट करते हैं तो दक्षिण के लिए जो हमारा रास्ता दुर्ग दिल्ली राजहरा वह भी हमारा शॉर्ट हो जाएगा. ऐसे रेल यात्री जिनको आंध्र और साउथ की तरफ जाना होगा उनके लिए मूवमेंट काफी आसान हो जाएगा. वर्तमान में लोगों को काफी घूम कर जाना होता है. उस क्षेत्र के लोगों को अगर रायपुर आना होता है तो वह टीटलागढ़ होते हुए आते हैं. रेल यात्रा का समय और संसाधन दोनों बचेगा. किराए में भी बचत होगी. ओवरऑल यह कहा जा सकता है कि समाज के जो भी वर्ग उस क्षेत्र में है. उद्योग जगत, प्राइवेट उद्योग, व्यापारी, उस क्षेत्र के किसान को इसका फायदा मिलेगा. कोंडागांव में कोकोनट डेवलपमेट बोर्ड जहां पर बहुत अच्छी क्वॉलिटी का नारियल का उत्पादन होता है. ड्रैगन फ्रूट जैसे फसल का उत्पादन हो रहा है. यह सभी उत्पाद जो उसे क्षेत्र में जो रायपुर के मार्केट पर बहुत आसानी से कम समय और कम कीमत पर पहुंच सकेगा. उस पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास उसमें यह रेलवे लाइन बड़ी क्रिटिकल होने वाली है. यह स्टेशन जब उस जगह पर होंगे तो अपने उत्पाद को रायपुर लाकर बेच सकेंगे. इसके साथ ही साथ जब यह कनेक्टिविटी हो जाएगी तो उस क्षेत्र के स्टूडेंट और ट्रीटमेंट कराने वाले मरीजों के लिए भी बड़ी सौगात होगी. कम समय और कम कीमत के साथ ही सुरक्षित तरीके से दुर्ग और रायपुर में आ सकते हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं.:गढ़चिरोली से बचेली वाला जो प्रोजेक्ट है उसका डीपीआर रेलवे बोर्ड को समिट किया जा चुका है. आगे की प्रक्रिया रेलवे बोर्ड और मंत्रालय कोई भी प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड में समिट होता है तो उसके फाइनेंशियल रिटर्न क्या है. इकोनॉमिक रिटर्न क्या है. इन चीजों को रखा जाता है. इसके साथ ही साथ किसी चीज या प्रोजेक्ट की क्रिटिकिलिटी उस क्षेत्र के लिए क्या है. उस क्षेत्र के ओवरऑल डेवलपमेंट और विकास में क्या उसका रोल है. एक प्रोजेक्ट हमारा SECR में जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर में गढ़चिरौली से वर्षा गढ़चिरौली FIR और ERR नहीं था. उसके बाद भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री के निर्देश पर आगे बढ़ाया गया. क्षेत्र के लिए यह प्रोजेक्ट क्रिटिकल था. ओवरऑल विकास के लिए यह सब करना जरूरी था. जिससे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाई जा सके. उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को सुरक्षित रखा जा सके. यह एक प्रयास है. बहुत जल्दी यह भी स्वीकृत हो जाएगी.पहले जिस गति से रेल परियोजना पर काम हो रहा था लेकिन बस्तर नक्सल मुक्त होने के बाद यह तीव्र गति से होगा क्या आप इसे मानते हैं ?रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पहले की तुलना में काफी तेजी आई है. नक्सलमुक्त होने के बाद हम दोगुनी और तिगुनी रफ्तार से रेलवे ट्रैक डाल पा रहे हैं. इलेक्ट्रीफिकेशन हो रहा है. ऑटोमेशन कर पा रहे हैं. कवच जैसी प्रणाली ला रहे हैं. रेलवे में प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री का जो विजन है. रेलवे को किसी भी क्षेत्र के विकास का आधार मानते हैं. एक रेलवे स्टेशन अपने आसपास की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तो उस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल सही है कि तेजी आएगी है. यह तेजी आने वाले समय में नक्सलवाद का खत्म हो चुका है तो जनता का जो अभी तक डरती थी. सहयोग नहीं करती थी या जैसे कह सकते हैं कि बस्तर के बहुत सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं है तो भूमि अधिग्रहण की समस्या तो कैसे भूमि अधिग्रहण करें. इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती थी. अब यह सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन होंगे. लोगों को उनका ड्यू मिलेगा. अब हम ऐसे फेज में हैं जहां पर बस्तर क्षेत्र के वहां के निवासियों के जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन आने वाला है. ऐसा हम उम्मीद रखते हैं.

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