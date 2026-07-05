ETV Bharat / state

बस्तर में पदयात्रा पर 'पॉलिटिक्स', सांसद महेश कश्यप ने के कहा- पैसों के लिए आंदोलन, मनीष कुंजाम का पलटवार

जल जंगल जमीन की लड़ाई पर सियासी संग्राम, बस्तर में पदयात्रा पर 'पॉलिटिक्स' ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सांसद महेश कश्यप ने के कहा- पैसों के लिए आंदोलन, मनीष कुंजाम का पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर: जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर चल रही पदयात्रा और खनन विरोधी आंदोलन अब सियासी टकराव का केंद्र बन गया है. बैलाडीला डिपॉजिट नंबर-4 में प्रस्तावित खनन के विरोध में आदिवासी संगठनों की पदयात्रा जारी है. इसी बीच बस्तर सांसद महेश कश्यप ने आंदोलन की मंशा पर सवाल उठाते हुए बस्तरिया राज मोर्चा के प्रमुख मनीष कुंजाम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सांसद के आरोपों पर मनीष कुंजाम ने भी तीखा पलटवार किया है.

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि आज जल, जंगल और जमीन बचाने के नाम पर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन पहले भी माओवादी संगठन और उनके समर्थक इसी मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करते थे. उनका आरोप है कि मनीष कुंजाम और उनकी टीम भी उसी तरह लोगों को भड़काने का काम कर रही है.

'निजी स्वार्थ और पैसे के लिए आंदोलन'

सांसद ने दावा किया कि बैलाडीला डिपॉजिट नंबर-4 के विरोध के पीछे जनहित नहीं बल्कि निजी स्वार्थ है. उन्होंने बचेली से सुकमा तक बिछ रहे स्लरी पाइपलाइन आंदोलन का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पहले विरोध किया गया और बाद में करोड़ों रुपए लेकर आंदोलन शांत कर दिया गया.

ये आर्थिक जरूरत पूरा कर रहे हैं, अपने बेटे को विदेश में पढ़ा रहे, आंदोलन के नाम पर लोगों को भ्रमित करना और अंदर से सेटलमेंट कर पैसा लेना ये पहले से इनका चला आ रहा है. सड़क निर्माण, रेलवे विस्तार जैसी विकास परियोजनाओं का भी लगातार विरोध किया जा रहा है.- महेश कश्यप, सांसद बस्तर

मनीष कुंजाम का जवाब

सांसद के आरोपों पर बस्तरिया राज मोर्चा के प्रमुख मनीष कुंजाम ने कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या संगठन का नहीं, बल्कि बस्तर के आदिवासियों के अस्तित्व, जल, जंगल और जमीन की रक्षा की लड़ाई है. कुंजाम ने कहा कि बस्तरिया राज मोर्चा से जुड़े लोग बिकने वाले नहीं हैं और न ही उन्हें पैसों से खरीदा जा सकता है. उन्होंने सांसद महेश कश्यप को बस्तर के जन आंदोलनों का इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली.

यह संघर्ष वर्षों से प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए चलता आ रहा है. महेश कश्यप को इसकी कोई जानकारी नहीं है.- मनीष कुंजाम, प्रमुख बस्तरिया राज मोर्चा

गौरतलब है कि बैलाडीला खनन परियोजना को लेकर एक ओर सरकार इसे विकास और रोजगार से जोड़ रही है, तो दूसरी ओर आदिवासी संगठन इसे जल, जंगल और जमीन पर अधिकार की लड़ाई बता रहे हैं. ऐसे में आंदोलन के बीच तेज होती सियासी बयानबाजी ने इस मुद्दे को और अधिक गर्मा दिया है.