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जगदलपुर मोती ज्वेलर्स चोरीकांड में बड़ा खुलासा, अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी

बस्तर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: बस्तर संभाग के जगदलपुर शहर में दिवाली से पहले हुई मोती ज्वेलर्स चोरी केस में पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है. इस चोरीकांड में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जबकि गिरोह के 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 765 ग्राम सोना बरामद किया है.

चोरी के पहले दुकान की रेकी का खुलासा बस्तर ASP सुखनंदन राठौर ने बताया कि इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने शहर से लेकर दूसरे जिलों तक जांच का दायरा बढ़ाया. वारदात के बाद पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई थीं. एक टीम वाहन के मूवमेंट पर नजर रख रही थी. जबकि दूसरी टीम महिला चोरों और उनके साथियों की तलाश में जुटी थी. पुलिस ने इस दौरान 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले.