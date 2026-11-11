जगदलपुर मोती ज्वेलर्स चोरीकांड में बड़ा खुलासा, अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी
बस्तर के मोती ज्वेलर्स चोरी केस में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 4:40 PM IST
जगदलपुर: बस्तर संभाग के जगदलपुर शहर में दिवाली से पहले हुई मोती ज्वेलर्स चोरी केस में पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है. इस चोरीकांड में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जबकि गिरोह के 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 765 ग्राम सोना बरामद किया है.
चोरी के पहले दुकान की रेकी का खुलासा
बस्तर ASP सुखनंदन राठौर ने बताया कि इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने शहर से लेकर दूसरे जिलों तक जांच का दायरा बढ़ाया. वारदात के बाद पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई थीं. एक टीम वाहन के मूवमेंट पर नजर रख रही थी. जबकि दूसरी टीम महिला चोरों और उनके साथियों की तलाश में जुटी थी. पुलिस ने इस दौरान 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले.
जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने बाकायदा रेकी की थी. इसके लिए मोटर साइकिल, ऑटो और एसयूवी जैसे वाहनों का इस्तेमाल किया गया था. चोरी के बाद जेवर बेचने अन्य सोनार दुकान पर गए महिलाओं की गतिविधियों पर दुकानदार को संदेह हो हुआ. इसके बाद दुकानदार ने उन्हें दुकान से बाहर जाने को कहा था. वहीं आरोपियों की कार का पता लगाने के लिए पुलिस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) से भी संपर्क किया. रायकोट के आसपास वाहन और उसमें सवार लोगों के संबंध में जानकारी जुटाई
जंगल में छिपे थे आरोपी
जांच आगे बढ़ी तो पुलिस संदिग्धों के ठिकानों तक पहुंची. चिन्हांकित घरों में तलाशी ली गई, लेकिन कुछ संदिग्धों के घर बंद मिले. इसके बाद पुलिस ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोगों के लिए जंगल में भोजन गया है. सूचना के आधार पर पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ की और जंगल में थर्मल ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया. आखिरकार पुलिस टीम को आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली. इस तरह इस केस को पुलिस ने क्रैक किया.
इस पूरे मामले में कुल 9 लोगों की संलिप्तता सामने आई है. इनमें से 6 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपी फरार हैं-सुखनंदन राठौर, बस्तर एएसपी
गिरफ्तार आरोपियों में मासों कश्यप और फूलो कश्यप के नाम भी सामने आए हैं. सभी आरोपी मावलीभाटा, पथरली उड़वा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं. कुछ आरोपियों के खिलाफ पूर्व में नारायणपुर जिले में भी अपराध दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. फिलहाल पुलिस ने 765 ग्राम सोना बरामद किया है. पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.