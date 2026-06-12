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बस्तर पुलिस का 'टेक बैक योर प्रॉपर्टी' अभियान, 16 लाख रुपए के 103 गुम मोबाइल मालिकों को लौटाए

16 लाख रुपए के 103 गुम मोबाइल मालिकों को लौटाए ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर पुलिस का 'टेक बैक योर प्रॉपर्टी' अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर: जिला पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों के खोए हुए 103 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले हैं. पुलिस ने इन सभी मोबाइलों को उनके असली मालिकों को वापस लौटा दिया है. अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर बड़ी खुशी देखने को मिली और उन्होंने पुलिस का धन्यवाद किया. बरामद किए गए इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब 16 लाख रुपये है.

कैसे मिले खोए हुए फोन?

बस्तर के एडिशनल एसपी (ASP) माहेश्वर नाग ने बताया कि पुलिस की साइबर सेल और सभी थानों की टीम ने मिलकर काम किया. उन्होंने केंद्र सरकार के CEIR पोर्टल (एक ऑनलाइन सिस्टम जो खोए फोन को ट्रैक करता है) की मदद ली. इस तकनीक की वजह से छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों और अन्य राज्यों से इन मोबाइलों को ढूंढ निकाला गया.

लोगों को मोबाइल सौंपने के साथ ही साइबर को लेकर जागरूक भी किया गया है. वहीं आगे भी जल्द 1500 से अधिक और मोबाइल उनके मालिकों तक पहुंचाने में हम लगे हुए हैं.- माहेश्वर नाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

103 मोबाइल फोन ढूंढकर बस्तर पुलिस ने असली मालिकों को वापस लौटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का पुराना रिकॉर्ड

पिछले 8 महीनों में पुलिस ने लगभग 1,600 खोए हुए फोन लोगों को वापस दिलाए हैं. वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो बस्तर पुलिस अब तक 3,000 से ज्यादा मोबाइल फोन ट्रैक करके मालिकों को सौंप चुकी है.

आगे 1500 और मोबाइल वापस लौटाने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आगे की तैयारी

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अभी भी बस्तर जिले के थानों में 1,500 से अधिक मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट दर्ज है. पुलिस इन बाकी बचे फोनों को भी इंटरनेट और पोर्टल की मदद से लगातार खोजने में जुटी है. अफसरों का कहना है कि इसे भी चिह्नित कर लिया गया है और जल्द ही इन मोबाइलों को भी ढूंढकर इनके मालिकों को दे दिया जाएगा.