ETV Bharat / state

भूमकाल दिवस में नक्सली हिड़मा पर गीत हुआ वायरल, जांच में जुटी बस्तर पुलिस

खूंखार नक्सली हिड़मा की मौत के बाद भूमकाल दिवस में उसके ऊपर गाना बना है. जिसकी जांच बस्तर पुलिस कर रही है.

Bhumkal Diwas in Bastar
बस्तर में भूमकाल दिवस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 11, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में 10 फरवरी को भूमकाल दिवस की 116 वीं वर्षगांठ मनाई गई.इस दौरान अंग्रेजी हुकूमत के दौरान लड़ाई लड़े बस्तर के आदिवासी क्रांतिकारियों को नमन किया गया. शहीद गुण्डाधुर, ढेबरीधुर, जगतु माहरा सहित अन्य लोगों को भूमकाल दिवस में याद किया गया. इस विशेष आयोजन में शहर के गोलबाजार स्थित इमली पेड़ की पूजा अर्चना भी की गई. इसके अलावा गुण्डाधुर की प्रतिमा फूल अर्पित कर बस्तर के लोगों ने उन्हें नमन किया.

भूमकाल दिवस पर निकाली गई रैली

भूमकाल दिवस पर शहर में रैली निकाली गई. उसके बाद बस्तर के पीजी कॉलेज में एक आम सभा का आयोजन किया गया. इस सभा में बस्तर के निवासी शामिल हुए और भूमकाल दिवस के खास आयोजन में हिस्सा लिया.

नक्सली हिड़मा पर गीत की होगी जांच (ETV BHARAT)

भूमकाल दिवस में नक्सली हिड़मा पर बना गाना

भूमकाल दिवस में नक्सली हिड़मा पर गाना बनाने और गाने को बजाने का आरोप लगाया है. 10 फरवरी को किए गए आयोजन में माओवादी हिड़मा में बने गीत को स्पीकर पर बजाया गया और कुछ लोग इसपर नाचते नजर आए. अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है. इस बात की खबर जैसे ही बस्तर पुलिस को लगी बस्तर पुलिस के आलाअधिकारी इस गाने की जांच करने की बात कर हैं. बस्तर पुलिस ने पूरे केस को अपने संज्ञान में ले लिया है.

10 फरवरी को आदिवासी वर्ग के द्वारा भूमकाल दिवस पर एक रैली का आयोजन किया गया. इस रैली में लगे साउंड स्पीकर में आपत्तिजनक गीत बजाया गया. रैली का परमिशन लेने वाले लोगों और आदिवासी वर्ग के लोगों से इस पर पूछताछ की जाएगी. इस मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी- शलभ सिन्हा, एसपी, बस्तर

बस्तर पुलिस ने साफ कहा है कि ऐसे आपत्तिजनक गीत बजाने वालों की पहचान की जा रही है. इस केस में जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

बस्तर पंडुम के समापन पर गरजे अमित शाह, बस्तर को पांच साल में नंबर वन जनजातीय संभाग बनाने का वादा

अमित शाह की नक्सल महिलाओं से भावुक अपील, बंदूक छोड़िए, मुख्यधारा में लौटिए,हमने बिछाए हैं रेड कारपेट

Exclusive Interview: 'अस्सी' क्यों है खास?, रेवती ने बताई एक-एक बात, विजय की आखिरी फिल्म में होगा खास रोल

बस्तर में मनाया गया भूमकाल स्मृति दिवस, आदिवासी संस्कृति को छेड़ने पर बड़ी लड़ाई की चेतावनी

TAGGED:

SONG ON NAXALITE HIDMA
BHUMKAL DIWAS 2026
नक्सली हिड़मा पर गीत वायरल
बस्तर में भूमकाल दिवस
BASTAR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.