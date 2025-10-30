ETV Bharat / state

बीजापुर में फोर्स का नक्सल ऑपरेशन, माओवादियों का 15 फीट ऊंचा स्मारक ध्वस्त

तर्रेम के जंगलों में सुरक्षा बलों ने यह स्मारक ध्वस्त किया.

BASTAR POLICE FORCE
बीजापुर में नक्सल स्मारक को गिराया गया (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
बीजापुर: पुलिस और सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर जिले के थाना तर्रेम क्षेत्र के गोटुमपल्ली गांव में जवानों ने नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त किया है. डीआरजी, थाना तर्रेम, सीआरपीएफ की 153वीं और 168वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया और नक्सली स्मारक खोज कर उसे ध्वस्त किया.

नक्सल ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता: पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि गोटुमपल्ली के जंगलों में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और उन्होंने इलाके में कुछ चिन्ह छोड़ रखे हैं. इसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सघन जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

15 फीट ऊंचा नक्सल स्मारक हुआ ध्वस्त: सुरक्षाबलों की टीम जब जंगल के अंदर पहुंची तो उन्हें मिट्टी और पत्थरों से बना करीब 15 फीट ऊंचा स्मारक दिखाई दिया, जिस पर माओवादियों के नारों और प्रतीकों को उकेरा गया था. सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्मारक को ध्वस्त कर दिया, ताकि इसका उपयोग माओवादियों द्वारा प्रचार या भय फैलाने के लिए न किया जा सके.

नक्सली आतंक फैलाने के लिए बनाते हैं स्मारक: यह स्मारक माओवादियों ने अपने मारे गए साथियों की याद में ग्रामीणों पर दबाव डालकर बनवाया था. नक्सली इस स्मारक का उपयोग ग्रामीणों के बीच भय और आतंक का माहौल बनाए रखने और अपने संगठन के प्रचार-प्रसार के लिए करते थे. पुलिस ने बताया कि माओवादियों की यह रणनीति ग्रामीणों को डराकर अपने नियंत्रण में रखने की होती है, लेकिन अब लगातार हो रहे ऐसे सफल अभियानों से उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित होता जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यवाही न केवल माओवादियों के मनोबल पर गहरा प्रभाव डालेगी, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों में भी सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ाएगी.बीजापुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि माओवादियों के खिलाफ इस तरह के सर्च ऑपरेशन आगे भी लगातार जारी रहेंगे. पुलिस और अर्धसैनिक बल क्षेत्र में शांति और विकास का माहौल स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

स्थानीय ग्रामीणों ने भी सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उन्हें अब अधिक सुरक्षित महसूस हो रहा है. वहीं पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें ताकि क्षेत्र पूरी तरह नक्सलमुक्त हो सके.

