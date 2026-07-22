ETV Bharat / state

जगदलपुर केंद्रीय जेल से फरार कैदी नारायणपुर से गिरफ्तार, चार महीने से दे रहा था चकमा

जगदलपुर : करीब चार महीने पहले केंद्रीय जेल जगदलपुर से फरार हुआ बंदी आखिरकार बस्तर पुलिस के हत्थे चढ़ गया. आरोपी महेंद्र दीवान 5 वर्ष 3 माह की सजा काट रहा था और इससे पहले भी दंतेवाड़ा जेल औक इलाज के दौरान अस्पताल से फरार हो चुका था. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बस्तर पुलिस ने नारायणपुर में एक सप्ताह तक लगातार रेकी कर घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि महेंद्र दीवान चोरी के मामलों में दोषी करार दिया गया था. दंतेवाड़ा के एक प्रकरण में न्यायालय ने उसे 5 वर्ष 3 माह के कारावास की सजा सुनाई थी. इसके अलावा कांकेर, दंतेवाड़ा और बस्तर में उसके खिलाफ चोरी के अन्य मामले भी लंबित हैं.

मार्च 2026 में हुआ था फरार

4 जनवरी 2026 को उसे जिला जेल दंतेवाड़ा से केंद्रीय जेल जगदलपुर स्थानांतरित किया गया था. 25 मार्च 2026 को आरोपी केंद्रीय जेल जगदलपुर से फरार हो गया था. जिसके बाद कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले दंतेवाड़ा जिला जेल और इलाज के दौरान डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से भी पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था.

मुखबिर की सूचना पर मिली सफलता

गिरफ्तारी के लिए साइबर सेल और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई. तकनीकी सूचना और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी के नारायणपुर जिले में छिपे होने की जानकारी मिली. टीम ने एक सप्ताह तक इलाके में डेरा डालकर रेकी की और फिर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.