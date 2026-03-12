ETV Bharat / state

बस्तर में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा, 2 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 51 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद

बस्तर जिला पुलिस ने 100 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है. इनमें से एक आरोपी को ओडिशा में दबिश देकर पकड़ा गया.

बस्तर में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा, 2 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 4:19 PM IST

जगदलपुर: बस्तर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में बोधघाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से करीब 102.82 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 51 लाख 41 हजार रुपये आंकी गई है.

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

बस्तर के एएसपी महेश्वर नाग ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य ओडिशा से अवैध गांजा लाकर एक व्यक्ति आड़ावाल रेलवे फाटक के पास ग्राहकों की तलाश कर रहा है. सूचना मिलते ही बोधघाट थाना पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और मौके पर कार्रवाई के लिए रवाना हुई.

बस्तर जिला पुलिस ने 100 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संदिग्ध युवक को घेराबंदी कर पकड़ा

पुलिस टीम जब आड़ावाल रेलवे फाटक इलाके में पहुंची तो एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ शुरू की गई. पूछताछ के दौरान वह घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उसके झोले से अवैध गांजा बरामद हुआ.

सप्लायर तक पहुंची पुलिस

पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में गांजा सप्लायर की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ओडिशा पहुंची और सप्लायर के घर पर दबिश दी. वहां से दूसरे आरोपी को 100 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन नेताम (जिला बस्तर) और हीरालाल नाटक (जिला रायगढ़ा, ओडिशा) के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ बोधघाट थाने में NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B) और 20(b)(ii)(C) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

