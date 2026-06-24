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बस्तर पुलिस ने किया चोरी की वारदातों का खुलासा, 11 लाख से ज्यादा के सोने-चांदी के जेवर बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से करीब 11 लाख 19 हजार रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण मिले हैं. साथ ही इनमें गलाए गए सोने-चांदी के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं. इसके अलावा 5 हजार रुपए नकद और चोरी में इस्तेमाल बिना नंबर की पल्सर बाइक भी बरामद की गई है.

जगदलपुर: बस्तर पुलिस ने चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने थाना लोहण्डीगुड़ा क्षेत्र के तारागांव और थाना परपा के ग्राम धरमाउर में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था.

कैसे हुआ खुलासा?

बस्तर ASP माहेश्वर नाग ने बताया कि लोहण्डीगुड़ा थाना क्षेत्र के तारागांव और परपा थाना क्षेत्र के धरमाउर में सूने मकानों में हुई चोरी की घटनाओं की जांच की जा रही थी. तारागांव निवासी भगवती सरकार और उनके पति सदानंद सरकार ने 15 जून 2026 की रात अज्ञात चोरों द्वारा उनके सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और नगदी चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की. जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले गए. मिली सूचना के आधार पर संदेही रूद्रांचल ठाकुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

पूछताछ में बड़ा खुलासा

पूछताछ में उसने अपने साथियों कृष्णा सेट्ठी और अविनाश स्वामी के साथ मिलकर तारागांव और धरमाउर के सूने मकानों में चोरी करना स्वीकार किया. आरोपी ने बताया कि चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषणों को अपने परिचित अजय व्यापारी के माध्यम से गीदम निवासी सोनार संतोष सोनी को बेच दिया था.

चोरी का माल भी बरामद

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में कृष्णा सेट्ठी, अविनाश स्वामी, रूद्रांचल ठाकुर, अजय व्यापारी और संतोष सोनी शामिल हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है. पुलिस के अनुसार मामले में आगे भी पूछताछ जारी है.