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कानफोड़ू साइलेंसर पर चला पुलिस का बुलडोजर, प्रेशर हॉर्न बजाने वालों को भी सख्त चेतावनी

बस्तर पुलिस के मुताबिक 15 से 20 लाख का प्रेशर और मोडिफाइड साइलेंसर नष्ट किया गया.

BASTAR POLICE ACTION
पुलिस का बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 8:51 AM IST

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बस्तर: जगदलपुर में बस्तर पुलिस और यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. लगातार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जब्त किए गए 312 मॉडिफाइड साइलेंसर और 40 प्रेशर हॉर्न को आज कोतवाली परिसर में बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से होने वाले अत्यधिक शोर से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है.

मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर चला बुलडोजर

बस्तर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग ने बताया कि बस्तर पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. एएसपी ने कहा कि भविष्य में भी मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया जाएगा.

पुलिस का बुलडोजर (ETV Bharat)

नष्ट किए गए इन मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपये है. हमारी आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में अवैध संशोधन न कराएं और यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं: माहेश्वर नाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बस्तर

BASTAR POLICE ACTION
प्रेशर हॉर्न पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

होने वाले नुकसान को जान लें

  • बच्चे और बुजुर्ग डरते हैं इसकी आवाज से
  • अचानक प्रेशर हॉर्न बजाने से होती है दूसरों को घबराहट
  • 80 से 120 डेसिबल से अधिक शोर सेहत के लिए खतरनाक
  • कान के पर्दे को पहुंचता है नुकसान
  • दिल की धड़कन बढ़ सकती है
  • यातायात नियमों का होता है उल्लंघन
  • हादसों की बढ़ जाती है संभावना
  • मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने और सजा का भी प्रावधान
BASTAR POLICE ACTION
प्रेशर हॉर्न पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

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