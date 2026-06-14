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कानफोड़ू साइलेंसर पर चला पुलिस का बुलडोजर, प्रेशर हॉर्न बजाने वालों को भी सख्त चेतावनी

बस्तर: जगदलपुर में बस्तर पुलिस और यातायात पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. लगातार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जब्त किए गए 312 मॉडिफाइड साइलेंसर और 40 प्रेशर हॉर्न को आज कोतवाली परिसर में बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न से होने वाले अत्यधिक शोर से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है.



मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर चला बुलडोजर

बस्तर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग ने बताया कि बस्तर पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. एएसपी ने कहा कि भविष्य में भी मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया जाएगा.