जल संचय में बस्तर की पिंकी नेताम को राष्ट्रीय पुरस्कार, पानी बचाओ अभियान को मिली पहचान
बस्तर की महिला को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. यह पुरस्कार जल संरक्षण की दिशा में कार्य के लिए हासिल हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 17, 2026 at 5:45 PM IST
जगदलपुर: जल संरक्षण की दिशा में बस्तर की महिलाओं की पहल अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है. 13 मार्च को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित जल महोत्सव में बस्तर की पिंकी नेताम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. पिंकी बस्तर विकासखंड के ग्राम परचनपाल की रहने वाली हैं. वह जल वाहिनी सदस्य के तौर पर कार्य करती हैं. पिंकी नेताम को उनके उत्कृष्ट जल सेवा भाव और समर्पण के लिए पेयजल एवं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की कुल 13 महिला जल वाहिनी के सदस्यों को यह सम्मान दिया गया.
पिंकी नेताम की मेहनत लाई रंग
पिंकी नेताम की यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक जागरूकता और भागीदारी का प्रतीक भी है. उन्होंने बताया कि गांव की महिला जल वाहिनी लगातार पानी बचाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक कर रही है. महिला जल वाहिनी द्वारा गांव में कई व्यवहारिक उपाय अपनाए जा रहे हैं. इनमें पानी की नियमित जांच, शुद्ध पेयजल के उपयोग को बढ़ावा और सार्वजनिक नलों से पानी की जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग शामिल है. इसके अलावा किचन और बाथरूम के अपशिष्ट जल का किचन गार्डन में पुनः उपयोग शामिल है.
पिंकी नेताम ने बताया कि उन्हें 3 साल पूर्व दिल्ली से आए सदस्यों ने ट्रेनिंग दी थी. और PHE विभाग ने 1 साल पूर्व जांच किट उपलब्ध कराया था. किट मिलते ही गांव में लगे हैंडपंपों की जांच शुरू की गई. गांव के अलग अलग इलाको में करीब 7 हैंडपंप मौजूद है. जिसका इस्तेमाल ग्रामीण करते हैं. जांच के बाद 05 हैंडपंप का पानी पीने योग्य पाया गया. वहीं 2 हैंडपंप में आयरन की मात्रा अधिक थी. जिसे बंद किया गया.
अधिक आयरनयुक्त पानी का इस्तेमाल करने से गांव के लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे थे. उनके दांत काले और पीले होने लगे थे. कुछ लोगों के बाल, नाखून और चेहरे रूखे होने लगे थे. फिलहाल दोनों हैंडपंप के बंद होने से वर्तमान में स्थानीय नागरिक बीमारी से ठीक हो रहे हैं. गांव के 3 सदस्य जागरूक होकर निस्वार्थ रूप से सामाजिक सेवा में जुटे हुए हैं- पिंकी नेताम, जल योद्धा, बस्तर
जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य भी शामिल
इसके साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सोख्ता गड्ढों का निर्माण व बरसाती पानी का डबरी और तालाबों में संचयन जैसे प्रयास भी किए जा रहे हैं. पिंकी नेताम बताती हैं कि इन प्रयासों के चलते अब गांव में जल संरक्षण केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है. इस मुहिम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ ग्रामीणों और पंचायत पदाधिकारियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है. बस्तर के परचनपाल गांव की यह पहल यह साबित करती है कि यदि सामूहिक इच्छाशक्ति और जागरूकता हो, तो जल संकट जैसी गंभीर समस्या का समाधान भी संभव है. पिंकी नेताम और उनकी टीम आज पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.