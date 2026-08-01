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कांग्रेस का दावा- बस्तर पंडुम में टेंट पर 6 करोड़ से अधिक खर्च, सुशील मौर्य बोले- पैसों की हो रही लूट, आंदोलन करेंगे

बस्तर पंडुम को लेकर सियासत तेज, जिला अध्यक्ष बोले- डबल इंजन की सरकार बस्तर के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही

Bastar Pandum expense controversy
फरवरी 2026 को आयोजित बस्तर पंडुम को लेकर कांग्रेस के गंभीर आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
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जगदलपुर: बस्तर में फरवरी 2026 को आयोजित बस्तर पंडुम को लेकर अब सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने RTI से जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर बड़ा दावा किया है. कांग्रेस का कहना है कि आयोजन में 6 करोड़ रुपये से अधिक केवल टेंट और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च हुए हैं. इसी को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी है. कांग्रेस का आरोप है कि करोड़ों रुपये खर्च हुए लेकिन बस्तर को उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिला.

कांग्रेस का दावा- बस्तर पंडुम में टेंट पर 6 करोड़ से अधिक खर्च (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तरवासियों को ठगा- कांग्रेस

कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य का कहना है कि बस्तर पंडुम के नाम पर बस्तरवासियों को ठगने का काम किया गया. जिस बस्तर में लाइट, पुल पुलिया, स्कूल आंगनबाड़ी भवन जैसे बड़ी समस्याएं हैं. स्कूलों का छत बारिश में टपक रहा है. इन कार्यों में राशि खर्च न करके बस्तर पंडुम में केवल टेंट और अन्य कार्यों के लिए 6 करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई है.

Bastar Pandum expense controversy
कांग्रेस का दावा- बस्तर पंडुम में टेंट पर 6 करोड़ से अधिक खर्च (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bastar Pandum expense controversy
सुशील मौर्य बोले- पैसों की हो रही लूट, आंदोलन करेंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर पंडुम के नाम पर लूट- कांग्रेस

डबल इंजन की सरकार बस्तर के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है. बस्तर हित इनकी प्राथमिकता नहीं है. बस्तर हित के नाम पर केवल विज्ञापन और अन्य कार्य किये जा रहे हैं. जिसका काँग्रेस पार्टी विरोध करती है. बस्तर पंडुम के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी और निर्णायक लड़ाई लड़ेगी. क्योंकि बस्तर विकास में CSR का पैसा बस्तर के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है. बस्तर विकास प्राधिकरण का बैठक नहीं हो पा रही है. बस्तर पंडुम के नाम पर सरकार पैसा लूट रही है.

Bastar Pandum expense controversy
बस्तर में फरवरी 2026 को आयोजित बस्तर पंडुम को लेकर कांग्रेस का दावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Bastar Pandum expense controversy
बस्तर पंडुम को लेकर सियासत तेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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